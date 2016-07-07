Цифра дня. Жиру – лучший нападающий Франции

До Евро отсутствие Бензема считалось невосполнимой потерей. Сейчас о нем никто и не вспоминает. «Бомбардир» показывает почему.

В первых матчах лидером сборной Франции был Димитри Пайе. Затем – Антуан Гризманн. После игры с исландцами стало очевидно, что настает очередь Оливье Жиру. В «Арсенале» он давно имеет полный кредит доверия от Венгера и статус суперфорварда. В сборной же он получил фактически первый шанс, чтобы самоутвердиться. И воспользовался им сполна, являясь сейчас одним из лучших бомбардиров турнира (3 гола).

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