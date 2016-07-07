Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цифра дня. Жиру – лучший нападающий Франции


    4.7
    Голосов: 3
    07.07.2016 17:00
    До Евро отсутствие Бензема считалось невосполнимой потерей. Сейчас о нем никто и не вспоминает. «Бомбардир» показывает почему.

    В первых матчах лидером сборной Франции был Димитри Пайе. Затем – Антуан Гризманн. После игры с исландцами стало очевидно, что настает очередь Оливье Жиру. В «Арсенале» он давно имеет полный кредит доверия от Венгера и статус суперфорварда. В сборной же он получил фактически первый шанс, чтобы самоутвердиться. И воспользовался им сполна, являясь сейчас одним из лучших бомбардиров турнира (3 гола).

    Франция разгромила Исландию. Главные моменты 1/4 финала Евро-2016

    Лучшие французские бомбардиры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Селим 7 июля 2016, 17:25

      он зато в португалии тащит

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Селим 7 июля 2016, 19:48

      а при чем тут Португалия?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11