Лучшие французские бомбардиры.

Блог «Голеодор» собрал исключительно объективный рейтинг. Лучшие нападающие в истории Франции по количеству голов в официальных матчах.

Вы можете также ознакомиться с лучшими испанскими бомбардирами здесь.

1. ТЬЕРРИ АНРИ (418 ГОЛОВ).

Годы футбольной карьеры: 1994 – 2014

Количество голов на клубном уровне: 367

Количество голов за сборную Франции: 51

Клубы : Монако, Ювентус, Арсенал, Барселона, Нью-Йорк Ред Булз

Командные титулы:

Чемпион Европы среди юношей до 19 лет: 1996

Чемпион Франции: 1996/97 ,

, Обладатель Кубка Франции: 1997,

Чемпион мира 1998,

Победитель Кубка Интертото: 1999,

Чемпион Европы: 2000,

Обладатель Кубка конфедераций: 2003,

Чемпион Англии (2): 2001/02, 2003/04 ,

, Обладатель Кубка Англии (3): 2001/02, 2002/03, 2004/05,

Обладатель Суперкубка Англии (2): 2002, 2004,

Вице-чемпион мира: 2006,

Чемпион Испании (2): 2008/09, 2009/10 ,

, Обладатель Кубка Испании: 2008/09,

Обладатель Суперкубка Испании: 2009,

Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2008/09 ,

, Обладатель Суперкубка УЕФА: 2009,

Победитель Клубного чемпионата мира: 2009 ,

, Победитель Восточной конференция MLS (2): 2010, 2013,

Обладатель MLS Supporters' Shield: 2013.

Личные достижения:

Лучший молодой футболист Франции: 1997,

Лучший бомбардир сборной Франции на ЧМ 1998, 2006, ЧЕ 2000 ,

, Лучший бомбардир английской Премьер-лиги (4): 2002, 2004, 2005, 2006 ,

, Лучший бомбардир Кубка конфедераций ФИФА: 2003

Лучший футболист Кубка конфедераций ФИФА: 2003,

Игрок года Английской Премьер-лиги: 2006 ,

, Футболист года в Европе (Onze d'Or) (2): 2003, 2006,

Лучший футболист Франции (5): 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 ,

, Обладатель «Серебряной бутсы» (2): 2002, 2006,

Обладатель «Золотой бутсы» (2): 2004, 2005 ,

, Лучший бомбардир в истории лондонского «Арсенала»: 228 голов,

Лучший бомбардир в истории сборной Франции: 51 гол .

2. ЖАН-ПЬЕР ПАПЭН (375 ГОЛОВ).

Годы футбольной карьеры: 1980 – 2009

Количество голов на клубном уровне: 345

Количество голов за сборную Франции: 30

Клубы : Виши, Валансьен, Брюгге, Марсель, Милан, Бавария, Бордо, Генгам, Сен-Пьерруаз, Кап Ферре, Фактюр Бигано.

Командные титулы:

Обладатель Кубка Бельгии: 1986 («Брюгге»)

Бронзовый призёр ЧМ-1986

Чемпион Франции (4): 1989, 1990, 1991, 1992 («Олимпик» Марсель)

Обладатель Кубка Франции: 1989 («Олимпик» Марсель)

Обладатель Суперкубка Италии: 1992 («Милан»)

Чемпион Италии (2): 1993, 1994 («Милан»)

Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1994 («Милан»)

Обладатель Кубка УЕФА: 1996 («Бавария» Мюнхен)

Личные достижения:

Футболист года во Франции (2): 1989, 1991

Обладатель «Золотого мяча»: 1991

Лучший бомбардир чемпионата Франции (5): 1988 (19 голов), 1989 (22 гола), 1990 (30 голов), 1991 (23 гола) и 1992 (27 голов)

Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов (3): 1990, 1991 и 1992.

3. РОЖЕ КУРТУА (364 ГОЛА).

Годы футбольной карьеры: 1932 – 1957

Количество голов на клубном уровне: 354

Количество голов за сборную Франции: 10

Клубы : Урания, Сошо, Лозанна, Труа.

Командные титулы:

Чемпион Франции (2): 1934/35, 1937/38

Второе место чемпионата Франции: 1936/37

Обладатель Кубка Франции: 1936/37

Чемпион Швейцарии: 1943/44

Обладатель Кубка Швейцарии: 1943/44

Личные достижения:

Лучший бомбардир чемпионата Франции (2): 1936, 1939

Лучший бомбардир в истории «Сошо»: 281 гол

4. МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ (354 ГОЛА).

Годы футбольной карьеры: 1972 – 1987

Количество голов на клубном уровне: 313

Количество голов за сборную Франции: 41

Клубы : Нанси, Сент-Этьен, Ювентус.

Командные титулы:

Обладатель Кубка Франции: 1977/78

Чемпион Франции: 1980/81

Чемпион Италии (2): 1983/84, 1985/86

Обладатель Кубка Италии: 1982/83

Обладатель Кубка кубков: 1983/84

Обладатель Суперкубка Европы: 1984

Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1984/85

Обладатель Межконтинентального кубка: 1985

Чемпион Европы: 1984

Бронзовый призёр Чемпионата мира: 1986

Личные достижения:

Лучший футболист мира: 1984, 1985 (World Soccer)

«Золотой мяч» лучший футболист Европы: 1983, 1984, 1985 (France-Football)

«Золотой мяч» лучший футболист Европы: 1983, 1984, 1985 (Onze Mondial)

«Серебряный мяч» второй футболист Европы: 1977 (Onze Mondial)

«Бронзовый мяч» третий футболист Европы: 1977, 1980 (France-Football)

Футболист года во Франции: 1976, 1977

Лучший бомбардир чемпионата Италии: 1983, 1984, 1985

Лучший бомбардир чемпионата Европы: 1984

Лучший бомбардир в истории чемпионата Европы: 9 голов

5. ДАВИД ТРЕЗЕГЕ (331 ГОЛ).

Годы футбольной карьеры: 1993-2014

Количество голов на клубном уровне: 297

Количество голов за сборную Франции: 34

Клубы : Платенсе, Монако, Ювентус, Эркулес, Бани Яс, Ривер Плейт, Ньюэллс Олд Бойз, Пуна Сити.

Командные титулы:

Чемпион Европы среди игроков до 18 лет: 1996

Чемпион Франции (2): 1997, 2000

Суперкубок Франции по футболу: 1997

Чемпион мира 1998

Чемпион Европы 2000

Чемпион Италии (Серия А) (2): 2002, 2003 (чемпионства 2005 и 2006 аннулированы)

(чемпионства 2005 и 2006 аннулированы) Обладатель Суперкубка Италии (2): 2002, 2003

Вице-чемпион мира 2006

Личные достижения:

Лучший молодой игрок Чемпионата Франции: 1997—1998

Лучший бомбардир Серии A: 2001—2002

Лучший футболист года в Италии: 2001—2002

Лучший иностранный футболист года в Италии: 2001—2002

Лучший иностранный бомбардир в истории «Ювентуса» (171 гол)

6. БЕРНАР ЛЯКОМБ (316 ГОЛОВ).

Годы футбольной карьеры: 1969 – 1987

Количество голов на клубном уровне: 304

Количество голов за сборную Франции: 12

Клубы : Лион, Сент-Этьен, Бордо.

Командные титулы:

Чемпион Франции: 1984, 1985, 1987

Обладатель Кубка Франции: 1973, 1986, 1987

Обладатель Суперкубка Франции: 1973, 1986

Обладатель Кубка Альп: 1980

Чемпион Европы: 1984

7. РОЖЕ ПЬЯНТОНИ (283 ГОЛА).

Годы футбольной карьеры: 1950 – 1966

Количество голов на клубном уровне: 265

Количество голов за сборную Франции: 18

Клубы : Нанси, Реймс, Ницца.

Командные титулы:

Обладатель Кубка Франции 1958

Чемпион Франции (3): 1958, 1960, 1962

Бронзовый призёр чемпионата мира 1958

Личные достижения:

Лучший бомбардир чемпионата Франции (2): 1951, 1961

8. ЖАН БАРАТТ (273 ГОЛА).

Годы футбольной карьеры: 1941-1957

Количество голов на клубном уровне: 254

Количество голов за сборную Франции: 19

Клубы : Лилль, Экс, Рубе-Туркуэн.

Командные титулы:

Чемпион Франции (2): 1945/46, 1953/54

Обладатель Кубка Франции (4): 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1952/53

Личные достижения:

Лучший бомбардир чемпионата Франции (2): 1948, 1949

Лучший бомбардир в истории «Лилля»: 218 голов

9. КАРИМ БЕНЗЕМА (266 ГОЛОВ).

Годы футбольной карьеры: 2004 – еще играет.

Количество голов на клубном уровне: 239

Количество голов за сборную Франции: 27

Клубы : Лион, Реал Мадрид.

Командные титулы:

Чемпион Европы (до 17 лет): 2004

Обладатель Кубка Меридиана: 2005

Чемпион Франции (4): 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08

Обладатель Кубка Франции: 2007/08

Обладатель Суперкубка Франции (2): 2006, 2007

Чемпион Испании: 2011/12

Обладатель Кубка Испании (2): 2010/11, 2013/14

Обладатель Суперкубка Испании: 2012

Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2013/14

Обладатель Суперкубка УЕФА: 2014

Победитель Клубного чемпионата мира: 2014

Личные достижения:

Футболист года во Франции (3): 2011, 2012, 2014

Лучший бомбардир чемпионата Франции: 2008

10. ЮРИЙ ДЖОРКАЕФФ (254 ГОЛА).

Годы футбольной карьеры: 1984 – 2006

Количество голов на клубном уровне: 226

Количество голов за сборную Франции: 28

Клубы : Гренобль, Страсбург, Монако, ПСЖ, Интер, Кайзерслаутерн, Болтон, Блэкбёрн Роверс, Нью-Йорк Метростарз.

Командные титулы:

Обладатель Кубка Франции: 1991.

Обладатель Кубка Кубков: 1996.

Обладатель Кубка УЕФА: 1998.

Чемпион мира 1998 года.

Чемпион Европы 2000.

Обладатель Кубка конфедераций: 2001.

Личные достижения:

Лучший бомбардир чемпионата Франции 1993/1994 (20 голов)

В двадцатку также входят (жирным выделены продолжающие карьеру):

11. Джибриль Сиссе (245 голов).

12. Сильвен Вильтор (243 гола).

13. Жан Николя (239 голов).

14. Эрве Ревелли (238 голов).

15. Николя Анелька (237 голов).

16. Жюст Фонтэн (227 голов).

17. Флери ди Нальо (227 голов).

18. Ру Ги (208 голов).

19. Люсьен Коссу (208 голов).

20. Ален Жирес (202 гола).

Еще известные французские голеодоры:

Эрик Кантона (185 голов).

Робер Пирес (185 голов).

Оливье Жиру (183 гола)

Людовик Жюли (172 гола).

Андре-Пьер Жиньяк (167 голов).

Бафе Гоми (165 голов).

Раймон Копа (164 гола).

Луи Саа (163 гола).

Зинедин Зидан (159 голов).

Кевин Гамейро (159 голов).

Франк Рибери (154 гола).

Антуанн Гризманн (111 голов).

Поль Погба (38 голов).

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Пишите в комментариях, о лучших бомбардирах какой еще национальности Вам было бы интересно узнать.

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