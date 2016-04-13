Лучшие французские бомбардиры.

Если Антуан останется играть в чемпионате Испании и продолжит забивать 25-30 мячей за сезон, то может замахнуться на топ-5 даже
Вы можете также ознакомиться с лучшими испанскими бомбардирами здесь.
1. ТЬЕРРИ АНРИ (418 ГОЛОВ).
Годы футбольной карьеры: 1994 – 2014
Количество голов на клубном уровне: 367
Количество голов за сборную Франции: 51
Клубы: Монако, Ювентус, Арсенал, Барселона, Нью-Йорк Ред Булз
Командные титулы:
- Чемпион Европы среди юношей до 19 лет: 1996
- Чемпион Франции: 1996/97,
- Обладатель Кубка Франции: 1997,
- Чемпион мира 1998,
- Победитель Кубка Интертото: 1999,
- Чемпион Европы: 2000,
- Обладатель Кубка конфедераций: 2003,
- Чемпион Англии (2): 2001/02, 2003/04,
- Обладатель Кубка Англии (3): 2001/02, 2002/03, 2004/05,
- Обладатель Суперкубка Англии (2): 2002, 2004,
- Вице-чемпион мира: 2006,
- Чемпион Испании (2): 2008/09, 2009/10,
- Обладатель Кубка Испании: 2008/09,
- Обладатель Суперкубка Испании: 2009,
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2008/09,
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 2009,
- Победитель Клубного чемпионата мира: 2009,
- Победитель Восточной конференция MLS (2): 2010, 2013,
- Обладатель MLS Supporters' Shield: 2013.
Личные достижения:
- Лучший молодой футболист Франции: 1997,
- Лучший бомбардир сборной Франции на ЧМ 1998, 2006, ЧЕ 2000,
- Лучший бомбардир английской Премьер-лиги (4): 2002, 2004, 2005, 2006,
- Лучший бомбардир Кубка конфедераций ФИФА: 2003
- Лучший футболист Кубка конфедераций ФИФА: 2003,
- Игрок года Английской Премьер-лиги: 2006,
- Футболист года в Европе (Onze d'Or) (2): 2003, 2006,
- Лучший футболист Франции (5): 2000, 2003, 2004, 2005, 2006,
- Обладатель «Серебряной бутсы» (2): 2002, 2006,
- Обладатель «Золотой бутсы» (2): 2004, 2005,
- Лучший бомбардир в истории лондонского «Арсенала»: 228 голов,
- Лучший бомбардир в истории сборной Франции: 51 гол.
2. ЖАН-ПЬЕР ПАПЭН (375 ГОЛОВ).
Годы футбольной карьеры: 1980 – 2009
Количество голов на клубном уровне: 345
Количество голов за сборную Франции: 30
Клубы: Виши, Валансьен, Брюгге, Марсель, Милан, Бавария, Бордо, Генгам, Сен-Пьерруаз, Кап Ферре, Фактюр Бигано.
Командные титулы:
- Обладатель Кубка Бельгии: 1986 («Брюгге»)
- Бронзовый призёр ЧМ-1986
- Чемпион Франции (4): 1989, 1990, 1991, 1992 («Олимпик» Марсель)
- Обладатель Кубка Франции: 1989 («Олимпик» Марсель)
- Обладатель Суперкубка Италии: 1992 («Милан»)
- Чемпион Италии (2): 1993, 1994 («Милан»)
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1994 («Милан»)
- Обладатель Кубка УЕФА: 1996 («Бавария» Мюнхен)
Личные достижения:
- Футболист года во Франции (2): 1989, 1991
- Обладатель «Золотого мяча»: 1991
- Лучший бомбардир чемпионата Франции (5): 1988 (19 голов), 1989 (22 гола), 1990 (30 голов), 1991 (23 гола) и 1992 (27 голов)
- Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов (3): 1990, 1991 и 1992.
3. РОЖЕ КУРТУА (364 ГОЛА).
Годы футбольной карьеры: 1932 – 1957
Количество голов на клубном уровне: 354
Количество голов за сборную Франции: 10
Клубы: Урания, Сошо, Лозанна, Труа.
Командные титулы:
Чемпион Франции (2): 1934/35, 1937/38
- Второе место чемпионата Франции: 1936/37
- Обладатель Кубка Франции: 1936/37
- Чемпион Швейцарии: 1943/44
- Обладатель Кубка Швейцарии: 1943/44
Личные достижения:
- Лучший бомбардир чемпионата Франции (2): 1936, 1939
- Лучший бомбардир в истории «Сошо»: 281 гол
4. МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ (354 ГОЛА).
Годы футбольной карьеры: 1972 – 1987
Количество голов на клубном уровне: 313
Количество голов за сборную Франции: 41
Клубы: Нанси, Сент-Этьен, Ювентус.
Командные титулы:
- Обладатель Кубка Франции: 1977/78
- Чемпион Франции: 1980/81
- Чемпион Италии (2): 1983/84, 1985/86
- Обладатель Кубка Италии: 1982/83
- Обладатель Кубка кубков: 1983/84
- Обладатель Суперкубка Европы: 1984
- Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1984/85
- Обладатель Межконтинентального кубка: 1985
- Чемпион Европы: 1984
- Бронзовый призёр Чемпионата мира: 1986
Личные достижения:
- Лучший футболист мира: 1984, 1985 (World Soccer)
- «Золотой мяч» лучший футболист Европы: 1983, 1984, 1985 (France-Football)
- «Золотой мяч» лучший футболист Европы: 1983, 1984, 1985 (Onze Mondial)
- «Серебряный мяч» второй футболист Европы: 1977 (Onze Mondial)
- «Бронзовый мяч» третий футболист Европы: 1977, 1980 (France-Football)
- Футболист года во Франции: 1976, 1977
- Лучший бомбардир чемпионата Италии: 1983, 1984, 1985
- Лучший бомбардир чемпионата Европы: 1984
- Лучший бомбардир в истории чемпионата Европы: 9 голов
5. ДАВИД ТРЕЗЕГЕ (331 ГОЛ).
Годы футбольной карьеры: 1993-2014
Количество голов на клубном уровне: 297
Количество голов за сборную Франции: 34
Клубы: Платенсе, Монако, Ювентус, Эркулес, Бани Яс, Ривер Плейт, Ньюэллс Олд Бойз, Пуна Сити.
Командные титулы:
- Чемпион Европы среди игроков до 18 лет: 1996
- Чемпион Франции (2): 1997, 2000
- Суперкубок Франции по футболу: 1997
- Чемпион мира 1998
- Чемпион Европы 2000
- Чемпион Италии (Серия А) (2): 2002, 2003 (чемпионства 2005 и 2006 аннулированы)
- Обладатель Суперкубка Италии (2): 2002, 2003
- Вице-чемпион мира 2006
Личные достижения:
- Лучший молодой игрок Чемпионата Франции: 1997—1998
- Лучший бомбардир Серии A: 2001—2002
- Лучший футболист года в Италии: 2001—2002
- Лучший иностранный футболист года в Италии: 2001—2002
- Лучший иностранный бомбардир в истории «Ювентуса» (171 гол)
6. БЕРНАР ЛЯКОМБ (316 ГОЛОВ).
Годы футбольной карьеры: 1969 – 1987
Количество голов на клубном уровне: 304
Количество голов за сборную Франции: 12
Клубы: Лион, Сент-Этьен, Бордо.
Командные титулы:
- Чемпион Франции: 1984, 1985, 1987
- Обладатель Кубка Франции: 1973, 1986, 1987
- Обладатель Суперкубка Франции: 1973, 1986
- Обладатель Кубка Альп: 1980
- Чемпион Европы: 1984
7. РОЖЕ ПЬЯНТОНИ (283 ГОЛА).
Годы футбольной карьеры: 1950 – 1966
Количество голов на клубном уровне: 265
Количество голов за сборную Франции: 18
Клубы: Нанси, Реймс, Ницца.
Командные титулы:
- Обладатель Кубка Франции 1958
- Чемпион Франции (3): 1958, 1960, 1962
- Бронзовый призёр чемпионата мира 1958
Личные достижения:
- Лучший бомбардир чемпионата Франции (2): 1951, 1961
8. ЖАН БАРАТТ (273 ГОЛА).
Годы футбольной карьеры: 1941-1957
Количество голов на клубном уровне: 254
Количество голов за сборную Франции: 19
Клубы: Лилль, Экс, Рубе-Туркуэн.
Командные титулы:
- Чемпион Франции (2): 1945/46, 1953/54
- Обладатель Кубка Франции (4): 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1952/53
Личные достижения:
- Лучший бомбардир чемпионата Франции (2): 1948, 1949
- Лучший бомбардир в истории «Лилля»: 218 голов
9. КАРИМ БЕНЗЕМА (266 ГОЛОВ).
Годы футбольной карьеры: 2004 – еще играет.
Количество голов на клубном уровне: 239
Количество голов за сборную Франции: 27
Клубы: Лион, Реал Мадрид.
Командные титулы:
- Чемпион Европы (до 17 лет): 2004
- Обладатель Кубка Меридиана: 2005
- Чемпион Франции (4): 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08
- Обладатель Кубка Франции: 2007/08
- Обладатель Суперкубка Франции (2): 2006, 2007
- Чемпион Испании: 2011/12
- Обладатель Кубка Испании (2): 2010/11, 2013/14
- Обладатель Суперкубка Испании: 2012
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2013/14
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 2014
- Победитель Клубного чемпионата мира: 2014
Личные достижения:
- Футболист года во Франции (3): 2011, 2012, 2014
- Лучший бомбардир чемпионата Франции: 2008
10. ЮРИЙ ДЖОРКАЕФФ (254 ГОЛА).
Годы футбольной карьеры: 1984 – 2006
Количество голов на клубном уровне: 226
Количество голов за сборную Франции: 28
Клубы: Гренобль, Страсбург, Монако, ПСЖ, Интер, Кайзерслаутерн, Болтон, Блэкбёрн Роверс, Нью-Йорк Метростарз.
Командные титулы:
- Обладатель Кубка Франции: 1991.
- Обладатель Кубка Кубков: 1996.
- Обладатель Кубка УЕФА: 1998.
- Чемпион мира 1998 года.
- Чемпион Европы 2000.
- Обладатель Кубка конфедераций: 2001.
Личные достижения:
- Лучший бомбардир чемпионата Франции 1993/1994 (20 голов)
В двадцатку также входят (жирным выделены продолжающие карьеру):
11. Джибриль Сиссе (245 голов).
12. Сильвен Вильтор (243 гола).
13. Жан Николя (239 голов).
14. Эрве Ревелли (238 голов).
15. Николя Анелька (237 голов).
16. Жюст Фонтэн (227 голов).
17. Флери ди Нальо (227 голов).
18. Ру Ги (208 голов).
19. Люсьен Коссу (208 голов).
20. Ален Жирес (202 гола).
Еще известные французские голеодоры:
Эрик Кантона (185 голов).
Робер Пирес (185 голов).
Оливье Жиру (183 гола)
Людовик Жюли (172 гола).
Андре-Пьер Жиньяк (167 голов).
Бафе Гоми (165 голов).
Раймон Копа (164 гола).
Луи Саа (163 гола).
Зинедин Зидан (159 голов).
Кевин Гамейро (159 голов).
Франк Рибери (154 гола).
Антуанн Гризманн (111 голов).
Поль Погба (38 голов).
Вы можете также ознакомиться с лучшими испанскими бомбардирами здесь.
Пишите в комментариях, о лучших бомбардирах какой еще национальности Вам было бы интересно узнать.
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