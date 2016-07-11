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    Дешам: «Нет никаких слов. Огромное разочарование»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение своей команды в финале Евро-2016 от Португалии (0:1).

    «Нет никаких слов. Огромное разочарование. Нам нужно время, чтобы прийти в себя. Мы побеждали вместе, мы бились вместе и сегодня, к сожалению, проиграли вместе. Здорово было бы завоевать трофей на домашнем первенстве и порадовать жителей Франции. К сожалению, этого не произошло.

    Даже если мы немного устали, то это не оправдание. У нас были моменты, и последнюю возможность упустил Жиньяк. Была равная игра, и все решили небольшие детали. Мы были близки к победе, моменты были и у португальцев. К несчастью, они забили. Закончить турнир подобным образом – это огромное разочарование. Мы упустили хороший шанс стать чемпионами Европы», – заявил Дешам.

    Источник: УЕФА

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    11.07.2016 01:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 июля 2016, 02:17

      Мне почему то кажется что у Италии или Германии было бы больше шансов выиграть португалов тактически, но они не прошли в финал.

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      Рейтинг: +48

      Kostya83 > roman230582 11 июля 2016, 06:28

      Возможно, но случилось как случилось. Мне кажется, было бы иначе, сожалели бы о настоящем сценарии.

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