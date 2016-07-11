Дешам: «Нет никаких слов. Огромное разочарование»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение своей команды в финале Евро-2016 от Португалии (0:1).

«Нет никаких слов. Огромное разочарование. Нам нужно время, чтобы прийти в себя. Мы побеждали вместе, мы бились вместе и сегодня, к сожалению, проиграли вместе. Здорово было бы завоевать трофей на домашнем первенстве и порадовать жителей Франции. К сожалению, этого не произошло.

Даже если мы немного устали, то это не оправдание. У нас были моменты, и последнюю возможность упустил Жиньяк. Была равная игра, и все решили небольшие детали. Мы были близки к победе, моменты были и у португальцев. К несчастью, они забили. Закончить турнир подобным образом – это огромное разочарование. Мы упустили хороший шанс стать чемпионами Европы», – заявил Дешам.