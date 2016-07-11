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    Роналду: «Я счастлив, долго ждал этого момента»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими впечатлениями после победы команды в финале Евро-2016.

    «Я так счастлив. Так долго ждал этого момента – с поражения в финале Евро-2004. Бог дал мне еще один шанс. Португальские болельщики и игроки заслужили этот титул. К сожалению, я получил травму в самом начале матча. Но я всегда верил в наших игроков. У них есть все необходимые навыки и умения, а у нашего тренера есть победная стратегия.

    Мы одолели Францию, и я доволен. Это один из лучших моментов в моей карьере. Я всегда говорил, что хочу выиграть трофей с национальной командой и войти в историю. Я сделал это. Благодарю бога, что все сложилось для нас хорошо.

    Хочу поблагодарить партнеров по команде, тренера и весь технический персонал, всех жителей Португалии и эмигрантов, которые с самого начала турнира активно поддерживали нас. Это уникальный момент для меня и всех португальцев. Такое не забывается», – заявил Роналду.

    Источник: УЕФА

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    11.07.2016 02:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 июля 2016, 08:11

      Роналду первый игрок в Европе .......теперь и Португалия первая сборная, молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +48

      Kostya83 11 июля 2016, 05:07

      Смог бы Роналду так цепляться за мяч, как Эдер? Он и травму-то получил, потому что принимал мяч стоя на прямых ногах, на месте без движения - на что рассчитывал? По началу казалось, что для Португалии в конечном итоге все сложится плохо, т.к. что бы сыграла ставка на Роналду нужно было доставить мяч в штрафную или же заработать стандарт. Ничего подобного до замены Роналду не было. В тоже время стало совсем не понятно, что они будут делать дальше, т.к. все немногочисленные прострелы и навесы без Роналду впереди были бесполезны, никто не шел на "пятачек". Но после вышел Эдер, который сыграл сверх полезно и в итоге решился на удар и забил самый важный мяч в истории Португалии.
      Но то, как Ронадлу переживал за результат со скамейки заслуживает только самых хвалебных слов. Был ли в этом переживании эгоизм за свой возможный индивидуальный статистический показатель? Возможно. Но как он их подгонял! Как выгонял на поле в концовке 2-го овертайма травмированного защитника! Это отдельная трансляция могла быть. Такого еще никто не делал, такого еще никто не видел!
      Сколько раз замечал, что когда Роналду перестает думать о том как он выглядит на поле, а всецело погружается в игру, это совсем другой человек, такого нельзя не уважать.
      А как стошнило Пепе, после финального свиска? Люди отдали все силы, что бы достичь цели, сыграли на максимуме возможного, отбились и забили свой гол. Вот это самоотдача. Не то что наши убогие (немного гов..на для Мамаева, он его ждёт, любит).

      5
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      Рейтинг: +115

      rm4612 11 июля 2016, 04:35

      Я скупо прослезился, когда он поднимал кубок.

      4
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 11 июля 2016, 04:17

      месси нервно курит в сторонке )))

      3
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      Рейтинг: +319

      alexfor 11 июля 2016, 04:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      так ждал, что не рискнул сыграть в финале

      -7
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > alexfor 11 июля 2016, 04:44

      А ты бы с его травмой рискнул?

      4
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > alexfor 11 июля 2016, 06:19

      Ты какой-то вонючий пидор. Иди от сюда.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 июля 2016, 03:35

      Заслужил, без вопросов!

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