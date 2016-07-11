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Роналду: «Я счастлив, долго ждал этого момента»

11 июля 2016, 02:29
8

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими впечатлениями после победы команды в финале Евро-2016.

«Я так счастлив. Так долго ждал этого момента – с поражения в финале Евро-2004. Бог дал мне еще один шанс. Португальские болельщики и игроки заслужили этот титул. К сожалению, я получил травму в самом начале матча. Но я всегда верил в наших игроков. У них есть все необходимые навыки и умения, а у нашего тренера есть победная стратегия.

Мы одолели Францию, и я доволен. Это один из лучших моментов в моей карьере. Я всегда говорил, что хочу выиграть трофей с национальной командой и войти в историю. Я сделал это. Благодарю бога, что все сложилось для нас хорошо.

Хочу поблагодарить партнеров по команде, тренера и весь технический персонал, всех жителей Португалии и эмигрантов, которые с самого начала турнира активно поддерживали нас. Это уникальный момент для меня и всех португальцев. Такое не забывается», – заявил Роналду.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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ivanthebest
1468197317
Заслужил, без вопросов!
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alexfor
1468198811
так ждал, что не рискнул сыграть в финале
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Алексей1988
1468199821
месси нервно курит в сторонке )))
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rm4612
1468200925
Я скупо прослезился, когда он поднимал кубок.
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Kostya83
1468202823
Смог бы Роналду так цепляться за мяч, как Эдер? Он и травму-то получил, потому что принимал мяч стоя на прямых ногах, на месте без движения - на что рассчитывал? По началу казалось, что для Португалии в конечном итоге все сложится плохо, т.к. что бы сыграла ставка на Роналду нужно было доставить мяч в штрафную или же заработать стандарт. Ничего подобного до замены Роналду не было. В тоже время стало совсем не понятно, что они будут делать дальше, т.к. все немногочисленные прострелы и навесы без Роналду впереди были бесполезны, никто не шел на "пятачек". Но после вышел Эдер, который сыграл сверх полезно и в итоге решился на удар и забил самый важный мяч в истории Португалии. Но то, как Ронадлу переживал за результат со скамейки заслуживает только самых хвалебных слов. Был ли в этом переживании эгоизм за свой возможный индивидуальный статистический показатель? Возможно. Но как он их подгонял! Как выгонял на поле в концовке 2-го овертайма травмированного защитника! Это отдельная трансляция могла быть. Такого еще никто не делал, такого еще никто не видел! Сколько раз замечал, что когда Роналду перестает думать о том как он выглядит на поле, а всецело погружается в игру, это совсем другой человек, такого нельзя не уважать. А как стошнило Пепе, после финального свиска? Люди отдали все силы, что бы достичь цели, сыграли на максимуме возможного, отбились и забили свой гол. Вот это самоотдача. Не то что наши убогие (немного гов..на для Мамаева, он его ждёт, любит).
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a-rakhmatov
1468213878
Роналду первый игрок в Европе .......теперь и Португалия первая сборная, молодцы!!!
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