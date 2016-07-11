Роналду: «Я счастлив, долго ждал этого момента»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими впечатлениями после победы команды в финале Евро-2016.

«Я так счастлив. Так долго ждал этого момента – с поражения в финале Евро-2004. Бог дал мне еще один шанс. Португальские болельщики и игроки заслужили этот титул. К сожалению, я получил травму в самом начале матча. Но я всегда верил в наших игроков. У них есть все необходимые навыки и умения, а у нашего тренера есть победная стратегия.

Мы одолели Францию, и я доволен. Это один из лучших моментов в моей карьере. Я всегда говорил, что хочу выиграть трофей с национальной командой и войти в историю. Я сделал это. Благодарю бога, что все сложилось для нас хорошо.

Хочу поблагодарить партнеров по команде, тренера и весь технический персонал, всех жителей Португалии и эмигрантов, которые с самого начала турнира активно поддерживали нас. Это уникальный момент для меня и всех португальцев. Такое не забывается», – заявил Роналду.