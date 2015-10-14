Новички на Евро-2016: на что способны Исландия, Уэльс, Словакия, Албания и Северная Ирландия

На Евро-2016 будет сразу пять команд, которые никогда ранее не играли на чемпионатах Европы. "Бомбардир" рассказывает о причинах успеха этих сборных, обращая внимание на их перспективы во Франции.

Исландия

За счет чего выстрелили

Прогресс сборной Исландии был заметен еще в отборе к ЧМ-2014. Тогда команда страны гейзеров и ледников вышла в плей-офф, оказавшись в своей группе выше Словении, Норвегии и Албании с Кипром, но проиграла там Хорватии.

Общий подъем уровня футбола в Исландии стал следствием внедренной ранее национальной программы развития футбола. Практически весь состав нынешней сборной одной возрастной группы, 23-28 лет, и большинство исландцев играли вместе еще по молодежным сборным. Потом они разбрелись по различным европейским клубам, где и продолжали свое обучение. Но фундамент был заложен в Исландии, где с недавних пор стали уделять футболу куда больше внимания, чем раньше. Вслед за национальной сборной идут неслабые молодежная и юношеская, что говорит о комплексном прорыве исландского футбола.

Оптимальный состав

Лидер

Гильфи Сигурдссон. Атакующий полузащитник "Суонси" – лучший бомбардир и лучший ассистент команды в отборе, ее лидер и самый известный игрок. Гильфи обладает исключительным умением выполнять стандарты, хорошо поставленным ударом и мастерством длинного паса. В роли плеймейкера он подходит для северной сборной идеально. Не стоит при этом думать, что исландцы играют в примитивный футбол с постоянными навесами. Атакующий арсенал команды Ларса Лагербека и Хеймира Халлгримссона достаточно обширен, а преимущество в физической силе исландцы используют ненавязчиво.

Перспективы

Тот факт, что исландцы дважды победили голландцев, а проиграли в своей группе только чехам (на выезде) и туркам в ничего не значившем матче, говорит о том, что эта команда готова к встрече с сильными европейскими сборными. Практически все лидеры сборной Исландии находятся на пике формы, горят желанием проявить себя на Евро. Потому северян можно считать одной из потенциальных сенсаций Евро-2016.

Уэльс

За счет чего выстрелили

С таким составом странно было бы не претендовать на попадание на Евро или чемпионат мира. Даже без Гарета Бэйла у Криса Коулмэна есть отличный комплект защитников и такие люди, как Аарон Рэмси, Джо Аллен, Джо Ледли - в полузащите. По большому счету, проблемным оставалось только нападение. Но Коулмэн принял решение использовать там Бэйла, освободив его от всякой оборонительной работы, и это сработало – из девяти голов сборной Уэльса в отборе на счету вингера "Реала" шесть. При этом он записал на свой счет еще две голевые передачи.

Очевидно, что впереди игра команды выстроена по принципу "отдай мяч Бэйлу", но очень важной составляющей успеха стала также надежная игра в обороне. Имея приличный подбор защитников, Коулмэн использует схему с тремя центральными, что позволяет выстраивать непроходимые бастионы у ворот Уэйна Хеннесси.

Оптимальный состав

Лидер

Гарет Бэйл. Конечно же, без Гарета Бэйла эта команды вряд ли способна была пробиться на Евро. И без него ее силу нужно если не умножать на ноль, то делить как минимум на десять во всем, что касается атаки. Гарет в сборной получает необходимую свободу для творчества и с поддержкой того же Аарона Рэмси способен наколдовать гол-другой в атаке, пока остальные члены команды работают на оборону и всячески мешают забить противнику.

Перспективы

Все будет зависеть от формы Гарета Бэйла летом 2016 года – не найти на турнире во Франции более зависимой от одного игрока команды, чем Уэльс. С одной стороны, Гарет может подойти к чемпионату Европы уставшим, не имея большого опыта игры в летний период, но с другой – у него есть огромное желание проявить себя и на уровне сборных и выиграть "Золотой мяч". Мотивация Бэйла будет зашкаливать!

Северная Ирландия

За счет чего выстрелили

Наверное, самой главной неожиданностью отбора к Евро-2016 стала сборная Северной Ирландии. Если у других команд есть хоть сколько-нибудь известные игроки, то представители Ольстера, как и албанцы – совершенно беззвездная команда. Тем не менее ирландцы смогли выиграть свою отборочную группу, продемонстрировав удивительно стабильные результаты.

Тут стоит выделить работу малоизвестного тренера Майкла О`Нила, которого сейчас в Белфасте готовы посвятить в рыцари и наделить статусом святого. Он сумел выстроить игру команды так, что все ее немногочисленные сильные качества переплелись кельтской вязью и, умножившись на огромное желание проявить себя, подарили раздираемой религиозными проблемами стране повод для праздника. Может быть, хоть он на некоторое время сможет объединить католиков и протестантов. Хотя и не исключено, что многие католики будут по привычке болеть за небританскую Ирландию.

Оптимальный состав

Лидер

Гарет Маколи. После Кайла Лафферти с его невероятными, как для форварда такого уровня, семью голами в отборе в списке бомбардиров с тремя мячами идет центральный защитник Гарет Маколи. В этом нет ничего удивительного – обладая такими мастерами подач со штрафных и угловых, как Крис Брант и Оливер Норвуд, северным ирландцам было бы глупо не использовать одного из лучших в игре на втором этаже защитников Премьер-лиги.

Перспективы

Конечно, практически в любом составе группы на Евро-2016 команда Майкла О`Нила будет аутсайдером. Но все же понимая, что этот турнир может стать первым и последним за долгое время для их команды, футболисты сборной Северной Ирландии могут превзойти своих соперников в мотивации и желании проявить себя. А там уж при благоприятном стечении обстоятельств могут сыграть и их немногочисленные, но достаточно крепкие козыри.

Словакия

За счет чего выстрелили

Для сборной Словакии главными в отборе к Евро-2016 стали две дебютные победы – в Киеве над Украиной и дома над Испанией. Этого запаса в итоге хватило для второго места - остальные команды в группе С были массовкой, а тем же украинцам не помогла даже осечка Словакии с белорусами в предпоследнем туре.

Победить Украину словакам повезло не без фарта - отбиваясь весь матч, они провели одну разящую контратаку, а в дополнительное время еще и помог судья, не засчитавший чистый гол Андрея Пятова. С испанцами сыграла свою роль недооценка соперника со стороны фаворита и традиционная их расслабленность в начальной стадии отбора. В дальнейшем же словаки просто удерживали завоеванное преимущество, впервые пробившись на чемпионат Европы самостоятельно, а не в составе Чехословакии, выигрывавшей этот турнир в 1976 году.

Оптимальный состав

Лидер

Марек Гамшик. Лидером сборной Словакии все так же остается Марек Гамшик. Но большая ее проблема в том, что сейчас атакующий полузащитник "Наполи" находится не в лучшей форме, пребывая в некоем "кризисе жанра" и, видимо, нуждаясь в новом вызове, засидевшись в Неаполе. В последнее время все более важным игроком в сборной становится универсал Роберт Мак из ПАОКа, но на Евро словаки все равно надеются на свою главную звезду.

Перспективы

Честно говоря, сборная Словакии не впечатляет – начинала она отбор ударно, но затем играла все хуже и хуже, едва не допустив в решающем матче потери очков с Люксембургом и проиграв Белоруссии. Эта Словакия вряд ли заслуживала выхода на Евро и сильно отличалась от той, которая побеждала испанцев. Многое здесь зависело от формы Марека Гамшика, который в последнее время серьезно сдал.

Албания

За счет чего выстрелили

Албания, как и Исландия, шла к этому успеху постепенно. Еще в отборе к ЧМ-2014 команда выглядела конкурентоспособной. Здесь также стоит вести речь об общем подъеме футбола на национальном уровне, так как параллельно со сборной демонстрируют успехи и албанские клубы, в частности "Скендербеу", делегировавший в сборную сразу нескольких игроков.

И все же основу команды Джанни Де Бьязи составляют европейские легионеры, причем многие из них, как, к примеру, Талант Джака из "Базеля" или его одноклубник Шкельзен Гаши, никогда за албанские клубы не играли, родившись в Европе.

Важнейшей составляющей успеха албанцев стало наличие в группе такого раздражителя как Сербия. Огромное желание обойти принципиального соседа и кровного врага привело к тому, что игроки сборной Албании на поле не играли в футбол, а буквально сражались за каждый мяч, за каждый результат.

Оптимальный состав

Лидер

Этрит Бериша. Все лучшие игроки в сборной Албании ориентированы на оборону. Это и капитан команда Лорик Цана, и, наверное, главные ее таланты Эльсеид Хюсай из "Наполи" и Таулант Джака из "Базеля". Но вряд ли бы албанцы были так надежны у своих ворот без такого голкипера как Этрит Бериша. Получивший футбольное образование в Швеции в составе "Кальмара" Бериша сейчас находится на хорошем счету в Серии А и достаточно часто играет в "Лацио" – пусть и зачастую в матчах Лиги Европы и Кубка Италии.

Перспективы

Албания – слабейшая команда из числа пробившихся на Евро. Уже сам факт попадания на представительский турнир для этой сборной станет величайшим достижением в истории албанского футбола. Потому не стоит ожидать каких-то новых подвигов от команды Де Бьязи. А в том случае, если в скором времени УЕФА примет в свои ряды сборную Косово, албанцы рискуют потерять полкоманды, так что их перспективы в будущем также достаточно туманны.

Плей-офф

В числе участников плей-офф есть еще одна сборная, которая никогда не играла на Евро – Босния и Герцеговина, вошедшая в число сеяных в последнем квалификационном отборе. Кроме боснийцев, статус сеянных получили Украина, Швеция и Венгрия.

18 октября пройдет жеребьевка. В числе возможных соперников уже названных команд будут Ирландия, Дания, Норвегия и Словения. Интересно, что сборные Украины и Ирландии считались самыми главными неудачниками стыковых матчей к Евро и чемпионатам мира. Но ирландцы все же сумели остановить свою серию поражений в плей-офф победой над Арменией в отборе к Евро-2012, а вот Украина имеет лишь неудачи в противостоянии с Хорватией, Словенией, Германией и Францией.

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