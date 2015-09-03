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  • Голландия проиграла Исландии. Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 6 матчей. Дайджест событий дня

Голландия проиграла Исландии. Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 6 матчей. Дайджест событий дня

<p><em>Виталий Мутко начал активную деятельность на посту президента РФС, Юра Мовсисян зимой уйдет из «Спартака», прошли очередные отборочные матчи к Евро-2016 – об этом и не только в подборке главных новостей дня от "Бомбардира".</em></p> <p> </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Деятельность Мутко</strong></span></p> <p>В четверг будет подписан спонсорский контракт между РФС и «Норильским Никелем». Условия не разглашаются.</p> <p>Также сегодня Виталий Мутко объявил о том, что налог на иностранных тренеров и футболистов будет отменен.</p> <p>"Мы снимем с РФПЛ финансовые нагрузки: дополнительные платы за тренеров, легионеров и прочее", – сказал Мутко.</p> <p>Этот налог был введен в 2013 году. За иностранного тренера клубы <strong><a href="https:///russia" target="_blank">РФПЛ</a></strong> должны были платить пять миллионов рублей, клубы ФНЛ – два с половиной миллиона. За футболистов-легионеров выплаты составляли 300 тысяч (РФПЛ) и 150 тысяч рублей (ФНЛ).</p> <p><a href="https:///articles/?id=441134"><strong>«Война с агентами – ложный путь». Что Мутко должен изменить в российском футболе</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Юра Мовсисян зимой уйдет из «Спартака»</strong></span></p> <p>Нападающий "Спартака" <strong><a href="https:///player/21211" target="_blank">Юра Мовсисян</a> </strong>покинет команду в зимнее трансферное окно. У армянина есть несколько предложений от английских клубов. Об этом в эфире "НТВ-Плюс" сообщил футбольный агент Роман Орещук.</p> <p>Отметим, в этом сезоне Мовсисян отыграл семь матчей за "Спартак", в которых забил четыре мяча.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441315028__I2V5872.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Прошло заседание КДК</strong></span></p> <p>Главным его решением стало дисквалифицировать главного тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей за его поведение во время матча 7-го тура Премьер-лиги против "Крыльев Советов". Португалец толкнул резервного арбитра встречи Ивана Сараева. Кроме того, он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.</p> <p>Португальский специалист лично присутствовал на заседании КДК и принес свои извинения судьям. Виллаш-Боаш объяснил свое поведение временной потерей концентрации.</p> <p>Три матча пропустит полузащитник "Амкара" Фегор Огуде. Нигериец получил штраф за стычку с Тимофеем Калачевым в матче против "Ростова".</p> <p>А вот <a href="https:///player/59" target="_blank"><strong>Сергей Рыжиков</strong></a>, напротив, был признан невиновным. И никаких санкций к нему применено не будет. С заявлением главы КДК РФС Артура Григорьянца по этому поводу можно ознакомиться <a href="https:///news/?id=441211" target="_blank"><strong>здесь</strong></a>.</p> <p><a href="https:///articles/?id=441223" target="_blank"><strong>5 причин не любить Андре Виллаш-Боаша</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Прошли очередные матчи квалификации к чемпионату Европы</strong></span></p> <p>Главной сенсацией сегодняшнего игрового дня стало домашнее поражение Голландии от Исландии (<strong><a href="https:///online/66386">0:1</a></strong>). В других матчах Бельгия обыграла Боснию и Герцеговину (<a href="https:///online/66415" target="_blank"><strong>3:1</strong></a>), а Чехия с трудом обыграла Казахстан (<strong><a href="https:///online/66385" target="_blank">2:1</a></strong>). С другими результатами вы можете ознакомиться ниже.</p> <p><a href="https:///news/?id=441246" target="_blank"><strong>Результаты группы А</strong></a></p> <p><a href="https:///news/?id=441248" target="_blank"><strong>Результаты группы В</strong></a></p> <p><a href="https:///news/?id=441247" target="_blank"><strong>Результаты группы Н</strong></a></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Весь мир Спартак Зенит Исландия Нидерланды Рыжиков Сергей Мовсисян Юра Огуде Фегор Лагербек Ларс Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (2)
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kara-mba
1441381290
Вот и зря выходит Виллаш-Боаш в Москву летал, всё равно по полной получил.
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VIPded
1441385642
Аленичев сам голы забивать будет?... )))
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