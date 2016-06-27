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Варяги и Русь. Чему России стоит поучиться у Исландии

Инфраструктуре

Думаете, что в России были суровые 90-ые? Вам повезло не оказаться в это время в Исландии. Приватизация и дефицит товара привели к безработице, наркомании, криминалу и прочим прелестям экономического упадка. Однако представителям власти удалось реорганизовать экономику, поставив на собственный продукт. В итоге Исландия превратилась в одну из самых стабильных стран мира (до кризиса 2008, последствия которого уже разгребли путем крайне нестандартной революции). Теперь на острове не только снимают качественное кино и делают шедевральную музыку, но и гордятся футбольной сборной.

Ставка на игру №1 была одной из ключевых в политике Исландии. Из непопулярного любительского спорта, в который можно играть не больше пяти месяцев в году, сделали самый массовый. Ханнес Хальдерсон – вратарь сборной – до сих пор вспоминает, как зимой прыгал за мячами на ипподроме в лошадином навозе. Новое поколение не знает таких лишений. В нулевых в стране были построены сотни крытых манежей с самыми современными условиями. Массово приглашались иностранные тренеры, причем даже для детских специалистов была обязательна лицензия не ниже А. Буквально за пару лет количество специалистов увеличилось с 575-и до 2000. Прогресс быстро дал о себе знать: в 2011-ом году сборная Исландии дебютировала на молодежном Чемпионате Европы и не смогла выйти из группы только из-за худших дополнительных показателей. Костяк нынешней основной сборной составляют именно эти ребята. А талантливой молодежи в стране с 330 000 населения с каждым годом все больше.

Воспитанию звезд

Подавляющее большинство исландцев играет в других европейских чемпионатах, ведь это помогает прогрессировать. С юных лет они стремятся уехать и закрепиться в топовой лиге. Последнее удается немногим. Эйдур Гудьонсен сделал это, скорее, вопреки, застав темнейшие времена национального футбола. Зато именно он является примером для всех остальных членов заявки Евро-2016 и выполняет функцию проводника между тренерским штабом и игроками. Примером же для самого Эйдура всегда был его отец Арнор, которого он, в прямом смысле, заменил в сборной – в матче против Эстонии 1996-го года. Кто, как не он, может быть главным носителем национального духа на Евро?

Ярчайшая звезда нового поколения – это, конечно же, Гилфи Сигурдссон. Его брат-гольфист Олафур не только заразил Гилфи любовью к футболу (и заодно, разумеется, гольфу), но и записал финты на видео, разослав кассеты в несколько английского клубов. Именно так закрутилась карьера мастера стандартов и дальних ударов. Пробиваясь через низшие дивизионы, он дорос до уровня лидера «Суонси» и звезды АПЛ. Благодаря этому он, в отличие от игроков нашей сборной, чувствует себя на ЧЕ комфортно и выступает в роли лидера команды.

Преемственности

Думаете, Ларс Лагербек рулит сборной? Как бы не так. Он тоже выступает в роли одного из тех профессиональных европейских консультантов. Внимательно проследите за играми Исландии, и вы увидите, что с бровки игроками руководит Хеймир Хадльгримссон – бывший дантист и полноправный участник тренерского тандема в национальной команде. Именно тандема: Лагербек не скрывает, кто будет его преемником, и уверяет, что за весь тренировочный процесс ответственен Хеймир – швед лишь иногда помогает ему тактическими советами. И даже не вздумайте считать молодого исландского специалиста любителем. Азам тренерского мастерства он учился в Англии каждый вечер после работы в клинике. Этого хватило, чтобы выиграть множество трофеев с женскими командами «Хьотура» и «Вестманнаэйяра» и доказать свой уровень представителям сборной. Авторитет Хадльгримссона в команде настолько высок, что он может себе позволить крикнуть в адрес Гудьонсена: «Мне плевать на твою «Барселону» – здесь ты будешь делать вот так!». Эйдур – оплот другого рода преемственности, игроцкой – с коучем не спорит и покорно выполняет указания.

Полагаю, не стоит напоминать о тренерской судьбе Александра Бородюка, который виделся преемником Хиддинка, а в итоге превратился в скучноватого теле-эксперта. Приглашение специалистов на пост главного тренера сборной России продолжает быть хаотичным. А о проблемах смены поколений игроков в самой большой стране мира вам расскажет статистика передач пары Игнашевич-Березуцкий.

Организации игры

Победы на голландцами и турками, выход на Евро и качественные стартовые матчи – закономерный результат развития футбола в одном из самых крохотных государств мира. Исландия круче «Лестера», ведь здесь все идет шаг за шагом, а результаты из года в год только улучшаются. На одном талантливом поколении такого не добьешься – спросите у сборной Австрии, главных конкурентов по группе. Сила исландцев в организации игры.

Игра островитян старомодна, но действенна. Они ни в коем случае не «паркуют автобус» – оборона команды подвижна и нацелена на моментальный ответ. Главное преимущество над соперниками у исландцев в дисциплине: они четко держат две линии обороны – в середе поля и у своих ворот, соблюдая определенную дистанцию между игроками. Этими двумя цепями они связывают соперника и мигом выстреливают контратакой. Существует два самых популярных варианта: доставка мяча Сигурддсону (играющему глубже, чем в клубе), который мигом развивает стремительную атаку через фланг; а также нацеленный заброс вперед. Но это не бей-беги, ведь длинная передача летит в сторону Колбейна Сигторсона, который в матче с Португалией выиграл 17 единоборств. Для сравнения: столько же набрали все португальцы вместе взятые, а средний показатель по первому туру Евро у команд (!) – 17,04. В матче с венграми форвард «Нанта» немного расслабился – «всего» 9 выигранных единоборств против 11 у всей команды-соперника. Для справки: рост Колбейна – 185 см. А статистика всей команды просто поражает. Говорите, у сборной России есть план и невиданная самоотдача? Ну-ну.

Болению

Исландию называют большой деревней, но сравнение не распространяется на их культурный уровень. Жители этой небольшой страны – одна большая семья, оттого и фамилии им ни к чему. Вовсе не случайно сборную приехало поддержать 10% населения ледяного острова, переживающего футбольный бум. Пока фанаты из России, Англии, Хорватии, Венгрии и других прекрасных государств приезжают во Францию с целью подраться, выплеснув тестостерон за все скучные офисные будни, исландцы прибыли только для того, чтобы поддержать своих парней (что примечательно, прозвище сборной звучит также). И делают они это так эпично, как никто другой. Пускай огребли от боевитых венгерских фанатов, зато переболели их на стадионе своим знаменитым уканьем, будто скопированным с военных походов викингов.

112 пасов Березуцкого в матче со Словакией и другие дикие цифры Евро-2016

Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

Чемпионат Европы Европа Исландия Россия Венгрия Португалия Гудьонсен Эйдур Сигторссон Колбейнн Сигурдссон Гильфи Хиддинк Гус Лагербек Ларс Бородюк Александр
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