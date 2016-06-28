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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    28 июня 2016
    После внезапной ничьей исландцев с португальцами «Бомбардир» предлагает прочесть 10 слов и догадаться: это отчество исландского футболиста (фамилий в этой стране почти нет) или название вулкана или реки?

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    Рейтинг: 4 Голосов: 9
    Комментарии51
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 13 февраля 2022, 15:46

      Ну футболистов я всех угадал а вулкан или река ... это сложно

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 28 февраля 2019, 11:35

      8 верных.

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      Рейтинг: +833

      Sola 14 августа 2017, 03:34

      Ну, здесь просто с футболистами. В Исландии фамилия (или типа отчество/матчество) - это имя отца (для мальчика) + сон, и имя матери (для девочки) + доттир. И это прекрасно.



      И намного лучше всяких российских (изначально греческих) отчеств. Тем более в нашем обществе почему-то принято и отчество отца давать детям, и его фамилию, хотя всю работу по производству детей делает женский организм. Да еще и жена вроде как должна менять фамилию, иначе на нее будут косо смотреть. А если наоборот муж возьмет фамилию жены, на него посыпется град оскорблений. Это дикость, тупость и отсталость нашего общества. Зачем нам вообще отчества? И как насчет тех женщин и детей, что хотят дистанцироваться от мужа и папашки? Ведь их все равно обязывают брать отчество, хоть какое. Отсталость полнейшая!

      7
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Sola 16 октября 2017, 20:11

      С реками и вулканами ошибся 6 правильных, а так дали тебе в детстве погоняло или сам выбрал никнейм как на бомбардире вот в паспорте его и прописывай на всю жизнь,например Sola круто будет, зачем фамилия имя отчество?)))

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      Рейтинг: +833

      Sola > Чуни Муни 16 октября 2017, 23:11

      Ну ладно я - Sola, а вы - Чуни Муни )) Хотя фамилия Муни есть и используется в США, к примеру.
      А я за то, чтобы подростки, став совершеннолетними, меняли свои имена и фамилии, если они им не нравятся. Причем по закону это вполне реально, только мало кто делает.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Sola 7 июня 2018, 15:22

      неправда, не хочешь - не бери фамилию мужа, даже замуж можешь не выходить, рожай-нехочу

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola > спанчес 9 июня 2018, 20:52

      Написано отлично, современно, прогрессивно. Я только ЗА.
      А выше про гендерные стереотипы и навязывание. Женщина, конечно, может по закону всё, только ее будут в этом винить, унижать, упрекать и т.д. У нас [ё]бщество такое, что постоянно будут спрашивать, почему фамилии разные и "да ты каблук и тряпка, если жена фамилию не взяла", и подобное. Это если обобщить, к сожалению, знаю редкие примеры, когда женщины у нас не прогибались, а настаивали на своем. И это в основном феминистки, женщины с высокой самооценкой и сильным характером. Плюс к этому адекватный мужчина должен быть рядом.
      У нас многие женщины с красивыми фамилиями даже не задумываются о том, чтобы ее не менять, особенно если у мужчины откровенно плохая фамилия (маньяков, грязнов, шмаров, козявкин). Очень многие патриархальные мужики вообще в штыки принимают нежелание женщины менять фамилию. Доходит до разрыва отношений. Если еще и детям свою фамилию женщина даст, вообще конец света.
      И матерей-одиночек у нас все еще принято гнобить, к сожалению.

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 4 августа 2017, 00:27

      5,но не смешно.

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 30 апреля 2017, 11:38

      7

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      Рейтинг: +22

      Синий Лондон 17 декабря 2016, 12:18

      6, ток чёт не смешно)

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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 декабря 2016, 16:18

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      Рейтинг: +13

      FALCON52 25 сентября 2016, 19:55

      7

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      Рейтинг: +26

      xXx7090 7 сентября 2016, 15:10

      6

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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 31 августа 2016, 06:28

      Шейк, Ты ли это?

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