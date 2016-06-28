Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

Ну футболистов я всех угадал а вулкан или река ... это сложно
8 верных.
Ну, здесь просто с футболистами. В Исландии фамилия (или типа отчество/матчество) - это имя отца (для мальчика) + сон, и имя матери (для девочки) + доттир. И это прекрасно.
И намного лучше всяких российских (изначально греческих) отчеств. Тем более в нашем обществе почему-то принято и отчество отца давать детям, и его фамилию, хотя всю работу по производству детей делает женский организм. Да еще и жена вроде как должна менять фамилию, иначе на нее будут косо смотреть. А если наоборот муж возьмет фамилию жены, на него посыпется град оскорблений. Это дикость, тупость и отсталость нашего общества. Зачем нам вообще отчества? И как насчет тех женщин и детей, что хотят дистанцироваться от мужа и папашки? Ведь их все равно обязывают брать отчество, хоть какое. Отсталость полнейшая!
Ну ладно я - Sola, а вы - Чуни Муни )) Хотя фамилия Муни есть и используется в США, к примеру.
А я за то, чтобы подростки, став совершеннолетними, меняли свои имена и фамилии, если они им не нравятся. Причем по закону это вполне реально, только мало кто делает.
Написано отлично, современно, прогрессивно. Я только ЗА.
А выше про гендерные стереотипы и навязывание. Женщина, конечно, может по закону всё, только ее будут в этом винить, унижать, упрекать и т.д. У нас [ё]бщество такое, что постоянно будут спрашивать, почему фамилии разные и "да ты каблук и тряпка, если жена фамилию не взяла", и подобное. Это если обобщить, к сожалению, знаю редкие примеры, когда женщины у нас не прогибались, а настаивали на своем. И это в основном феминистки, женщины с высокой самооценкой и сильным характером. Плюс к этому адекватный мужчина должен быть рядом.
У нас многие женщины с красивыми фамилиями даже не задумываются о том, чтобы ее не менять, особенно если у мужчины откровенно плохая фамилия (маньяков, грязнов, шмаров, козявкин). Очень многие патриархальные мужики вообще в штыки принимают нежелание женщины менять фамилию. Доходит до разрыва отношений. Если еще и детям свою фамилию женщина даст, вообще конец света.
И матерей-одиночек у нас все еще принято гнобить, к сожалению.
5,но не смешно.
6, ток чёт не смешно)
6
Шейк, Ты ли это?