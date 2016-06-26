Лагербек: «Не понимаю, как исландцы терпят меня уже 4,5 года»

Главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек поделился своими впечатлениями перед матчем 1/8 финала Евро-2016 против Англии.

«Я ожидаю, что Англия будет владеть мячом, хотя это и не обязательно. Сейчас очень жарко, и ход матча может зависеть в том числе и от температуры. Постараемся сделать все, чтобы хорошо выглядеть физически.

Парни знают друг друга хорошо, поэтому атмосфера в команде фантастическая. Отношение к делу, настрой и работа – в порядке, но больше всего меня впечатляет то, что они терпят меня уже четыре с половиной года.

Мы отрабатывали пенальти, и у кого-то они получались, а у кого-то – не очень. Я знаю Роя Ходжсона с 1976 года, мы часто пересекались в Швеции. Тогда мы нередко контактировали, правда, в последнее время было не до этого, так как мы оба довольно много путешествовали по миру.

У игроков стартового состава было два полных дня на восстановление и перезагрузку. Они с нетерпением ждут матча, и на командных собраниях мы все больше и больше фокусируемся на том, что мы должны сделать следующий шаг», – заявил Лагербек.