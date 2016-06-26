Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лагербек: «Не понимаю, как исландцы терпят меня уже 4,5 года»

26 июня 2016, 23:05

Главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек поделился своими впечатлениями перед матчем 1/8 финала Евро-2016 против Англии.

«Я ожидаю, что Англия будет владеть мячом, хотя это и не обязательно. Сейчас очень жарко, и ход матча может зависеть в том числе и от температуры. Постараемся сделать все, чтобы хорошо выглядеть физически.

Парни знают друг друга хорошо, поэтому атмосфера в команде фантастическая. Отношение к делу, настрой и работа – в порядке, но больше всего меня впечатляет то, что они терпят меня уже четыре с половиной года.

Мы отрабатывали пенальти, и у кого-то они получались, а у кого-то – не очень. Я знаю Роя Ходжсона с 1976 года, мы часто пересекались в Швеции. Тогда мы нередко контактировали, правда, в последнее время было не до этого, так как мы оба довольно много путешествовали по миру.

У игроков стартового состава было два полных дня на восстановление и перезагрузку. Они с нетерпением ждут матча, и на командных собраниях мы все больше и больше фокусируемся на том, что мы должны сделать следующий шаг», – заявил Лагербек.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Англия Исландия Лагербек Ларс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
1
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
3
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+