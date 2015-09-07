Лагербек: «Выйти на Евро с Исландией – это нечто особенное»

«Вывести Швецию на чемпионат – большое достижение, но выйти на Евро с Исландией – это нечто особенное. Я очень горжусь командой и могу чувствовать, как горда и счастлива вся нация.

Я бы не называл себя национальным героем. Это люди вроде Манделы или Мартина Лютера Кинга, а я просто футбольный тренер. Это прекрасная команда, и она полностью заслужила выход на Евро. Мы выполнили задачу за два тура до финиша – фантастика!» – отметил Лагербек.