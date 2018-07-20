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  • Бывший главный тренер Исландии: «Мне было бы очень интересно поработать в российском клубе»

Бывший главный тренер Исландии: «Мне было бы очень интересно поработать в российском клубе»

20 июля 2018, 10:54
7

Бывший главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон заявил, что хотел бы поработать в российском клубе.

– Раз столько исландских игроков едет в Россию – в «Ростове» их сразу трое, исландского тренера никто не хочет заполучить? Ваша мудрая мама наверняка была бы рада, ведь у нас готовы платить много.

– Мама, может, и была бы рада, да и мне самому очень понравилось в России. Отличные люди, шикарные стадионы, мы все остались под очень большим впечатлением. Наверное, потому что не знали заранее, к чему готовиться. Мне было бы очень интересно поработать в российском клубе.

Под руководством Хадльгримссона исландцы прошли на Евро-2016 и ЧМ-2018. Тренер покинул команду 17 июля.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Исландия Халлгримссон Хеймир
Комментарии (7)
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OfaZavr
1532074131
ну все намек понят, теперь глядишь кто-нибудь и выйдет с предложением)
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insider_retro
1532076945
Тренером у нас не интересно... Варяг долго ничего не поймёт... Понятия, понимаешь ли...
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zigbert
1532093834
Может действительно кто то откликнется.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1532185868
В Ростове как раз скоро место освободиться.
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