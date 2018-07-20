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    Бывший главный тренер Исландии: «Мне было бы очень интересно поработать в российском клубе»

    Бывший главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон заявил, что хотел бы поработать в российском клубе.

    – Раз столько исландских игроков едет в Россию – в «Ростове» их сразу трое, исландского тренера никто не хочет заполучить? Ваша мудрая мама наверняка была бы рада, ведь у нас готовы платить много.

    – Мама, может, и была бы рада, да и мне самому очень понравилось в России. Отличные люди, шикарные стадионы, мы все остались под очень большим впечатлением. Наверное, потому что не знали заранее, к чему готовиться. Мне было бы очень интересно поработать в российском клубе.

    Под руководством Хадльгримссона исландцы прошли на Евро-2016 и ЧМ-2018. Тренер покинул команду 17 июля.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.07.2018 10:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 июля 2018, 18:11

      В Ростове как раз скоро место освободиться.

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 16:37

      Может действительно кто то откликнется.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 20 июля 2018, 11:55

      Тренером у нас не интересно... Варяг долго ничего не поймёт...
      Понятия, понимаешь ли...

      5
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > insider_retro 20 июля 2018, 14:37

      Ничего. Сначала нужно просто изучить русский язык. Потом нашу «математику»:
      Без заноса нет распила,
      Можно получить по рылу;
      Без распила нет отката –
      Математика, однако!
      24.12.2017

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 11:08

      ну все намек понят, теперь глядишь кто-нибудь и выйдет с предложением)

      3
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > OfaZavr 20 июля 2018, 11:49

      Не хотелось бы, у нас своих "автобусов" хватает

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Vickont 20 июля 2018, 18:35

      ну как раз в такой команде и может освободиться место которая любит "автобус" и посчитают его подходящей кандидатурой))

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