Халлгримссон покинул пост главного тренера сборной Исландии. Он помог вывести команду в четвертьфинал Евро-2016

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халлгримссон покинул занимаемый пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола страны.

51-летний специалист возглавлял исландцев с 2014 года. В тандеме со шведом Ларсом Лагербеком вывел команду в четвертьфинал Евро-2016, где она уступила Франции (2:5).

На чемпионате мира-2018 Исландия заняла последнее место в группе, в которой ее соперниками были сборные Аргентины, Хорватии и Нигерии.