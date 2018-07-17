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    Халлгримссон покинул пост главного тренера сборной Исландии. Он помог вывести команду в четвертьфинал Евро-2016

    Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халлгримссон покинул занимаемый пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола страны.

    51-летний специалист возглавлял исландцев с 2014 года. В тандеме со шведом Ларсом Лагербеком вывел команду в четвертьфинал Евро-2016, где она уступила Франции (2:5).

    На чемпионате мира-2018 Исландия заняла последнее место в группе, в которой ее соперниками были сборные Аргентины, Хорватии и Нигерии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2018 15:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +261

      salexeich 20 июля 2018, 11:24

      Остается теперь ждать приглашений от европейских или китайских клубов. Удачи Халлгримссону!

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