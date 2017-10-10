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    Тренер Исландии: «Самой трудной задачей было мотивировать команду после Евро-2016»

    Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халлгримссон рассказал о главных проблемах, с которыми он столкнулся после Евро-2016.

    «После Евро-2016 я думал, что самой трудной задачей будет вновь мотивировать команду. Как известно, первая кружка пива утром после вечеринки – не самая приятная.

    Знаю, что нам тяжелее всего было вновь начать работать после успеха во Франции. Тем более, когда в группе Хорватия, Турция, Украина и Финляндия.

    Но нельзя расценивать этот успех как финальную точку. Нас еще ждет впереди долгий путь к конечной цели», – сказал Хадльгримссон.

    Напомним, что Исландия обошла в своей группе Хорватию, которая будет играть в стыковых матчах.

    Источник: L' Equipe

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    10.10.2017 09:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 октября 2017, 15:25

      Как известно, первая кружка пива утром после вечеринки – не самая приятная.

      Очень спорное утверждение!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 10 октября 2017, 13:46

      Компактная и боевая команда в современном футболе может добиться много)))Лестер и Исландия лишний пример, ну а Россия похоже взяла такой же вектор, только время надо)))

      0
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      Рейтинг: +291

      Bronholm 10 октября 2017, 13:03

      Надеюсь много их болельщиков приедет)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > Bronholm 10 октября 2017, 13:45

      Страна маленькая, но думая половина Исландии посетит ЧМ)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +54

      fLame92 10 октября 2017, 12:32

      Как же я ждал их "уханий" в России!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > fLame92 10 октября 2017, 18:45

      не "ух"аний, а "ху"каний))

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 октября 2017, 12:15

      Молодцы!!!Успехов на нашей земле)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 10 октября 2017, 11:40

      молодцы исландцы)))что значит дух и сплочённый коллектив, надеюсь на ЧМ они сотворят ещё одну сказку)))

      3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 10 октября 2017, 11:14

      нашим на заметку

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > овертайм 10 октября 2017, 15:03

      про кружку пива после бухича наши и сами знают)

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 октября 2017, 11:05

      хорошую работу проделали. Молодцы!

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 10:00

      Это же какая у него конечная цель?Уже страшно!Почему-то есть уверенность что они и на ЧМ из группы выйдут!Буду за них болеть.

      6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 октября 2017, 09:55

      Вы то красавцы...

      0
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