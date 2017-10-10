Тренер Исландии: «Самой трудной задачей было мотивировать команду после Евро-2016»

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халлгримссон рассказал о главных проблемах, с которыми он столкнулся после Евро-2016.

«После Евро-2016 я думал, что самой трудной задачей будет вновь мотивировать команду. Как известно, первая кружка пива утром после вечеринки – не самая приятная.

Знаю, что нам тяжелее всего было вновь начать работать после успеха во Франции. Тем более, когда в группе Хорватия, Турция, Украина и Финляндия.

Но нельзя расценивать этот успех как финальную точку. Нас еще ждет впереди долгий путь к конечной цели», – сказал Хадльгримссон.

Напомним, что Исландия обошла в своей группе Хорватию, которая будет играть в стыковых матчах.