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Расписание матчей
Кубок Америки
Мексика - Ямайка
Мексика - Ямайка: обзор матча 23 июня 2024
Мексика
23.06.2024, воскресенье, 04:00
Кубок Америки, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ямайка
69'
Х. Артеага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мексика - Ямайка
Замена
Р. Альварадо
️️️️
У. Антуна
78'
Замена
Э. Санчес
️️️️
Л. Чавес
78'
ГОЛ! 1:0!
Х. Артеага
Пас отдал
Л. Ромо
69'
Замена
К. Родригес
️️️️
О. Пинеда
68'
Замена
Г. Мартинес
️️️️
С. Хименес
68'
68'
Замена
М. Гектор
️️️️
Д. Бернард
68'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Грей
Замена
Л. Ромо
️️️️
Э. Альварес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Хулио Гонсалес
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
4
Эдсон Альварес
(К)
ОП
15
Уриэль Антуна
ПВ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Ямайка
23
Джамали Уэйт
ВР
2
Декстер Лембикиса
ЛЗ
22
Грег Ли
ЛЗ
6
ДиШон Бернард
ЦЗ
5
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Джоэль Латибодье
ЦЗ
7
Демарай Грей
ЛВ
10
Бобби Рид
(К)
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
8
Кейси Палмер
ЦФ
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Мексика
28
Карлос Асеведо
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
20
Brian García
ЦЗ
19
Jesús Orozco
ЦЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
8
Карлос Родригес
ЦП
21
Сезар Уэрта
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
26
Брайан Гонсалес
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
10
Алексис Вега
ЦФ
18
Эрик Санчес
ЦФ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
9
Гильермо Мартинес
ЦФ
Ямайка
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Richard King
ЦЗ
12
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Дамион Лоу
ЦЗ
16
Karoy Anderson
ЦП
0
Джон Белл
ЦФ
20
Реналдо Сефас
ЦФ
19
K. Lambert
ЦФ
4-2-2-2
1
Гонсалес
6
Артеага
3
Монтес
5
Васкес
2
Санчес
24
Чавес
4
Альварес
17
Пинеда
15
Антуна
11
Хименес
16
Киньонес
3-2-2-3
23
Уэйт
6
Бернард
5
Пайннок
15
Латибодье
2
Лембикиса
22
Ли
10
Рид
7
Грей
9
Антонио
8
Палмер
11
Николсон
17
Пинеда
8
Родригес
8
Родригес
17
Пинеда
4
Альварес
7
Ромо
7
Ромо
4
Альварес
15
Антуна
25
Альварадо
25
Альварадо
15
Антуна
24
Чавес
18
Санчес
18
Санчес
24
Чавес
11
Хименес
9
Мартинес
9
Мартинес
11
Хименес
6
Бернард
3
Гектор
3
Гектор
6
Бернард
7
Грей
17
Лоу
17
Лоу
7
Грей
Остались в запасе
Мексика
Ямайка
28
Карлос Асеведо
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
20
Brian García
ЦЗ
19
Jesús Orozco
ЦЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
21
Сезар Уэрта
ЦП
26
Брайан Гонсалес
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
10
Алексис Вега
ЦФ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Richard King
ЦЗ
12
Уэс Хардинг
ЦЗ
16
Karoy Anderson
ЦП
0
Джон Белл
ЦФ
20
Реналдо Сефас
ЦФ
19
K. Lambert
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Остались в запасе
28
Карлос Асеведо
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
20
Brian García
ЦЗ
19
Jesús Orozco
ЦЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
21
Сезар Уэрта
ЦП
26
Брайан Гонсалес
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
10
Алексис Вега
ЦФ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
6
Richard King
ЦЗ
12
Уэс Хардинг
ЦЗ
16
Karoy Anderson
ЦП
0
Джон Белл
ЦФ
20
Реналдо Сефас
ЦФ
19
K. Lambert
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Статистика матча Мексика - Ямайка
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
7
Офсайды
1
3
Количество передач
519
317
Сейвы
4
8
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
11
10
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.53
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
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Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Информация о матче
Главный судья:
Исмаил Эльфат
(Остин)
Стадион:
NRG
Посещаемость:
53763 из 72220 зрителей (74%)
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