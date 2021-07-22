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    Хайме Лосано

    Тренер
    Имя Хайме
    Фамилия Лосано
    Команда Мексика (мол.)
    Гражданство Мексика
    Дата рождения 29 сентября 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мексика (мол.) 6 4 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2021 Мексика (мол.) 4 : 1 Франция (мол.)
    25.07.2021 Япония (мол.) 2 : 1 Мексика (мол.)
    28.07.2021 ЮАР (мол.) 0 : 3 Мексика (мол.)
    31.07.2021 Южная Корея (мол.) 3 : 6 Мексика (мол.)
    03.08.2021 Мексика (мол.) 0(1) : 0(4) Бразилия (мол.)
    06.08.2021 Мексика (мол.) 3 : 1 Япония (мол.)
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