Хайме Лосано
Тренер
|Имя
|Хайме
|Фамилия
|Лосано
|Команда
|Мексика (мол.)
|Гражданство
|Мексика
|Дата рождения
|29 сентября 1978
|Имя
|Хайме
|Фамилия
|Лосано
|Команда
|Мексика (мол.)
|Гражданство
|Мексика
|Дата рождения
|29 сентября 1978
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мексика (мол.)
|6
|4
|1
|1
|Дата
|Матч
|22.07.2021
|Мексика (мол.)
|4 : 1
|Франция (мол.)
|25.07.2021
|Япония (мол.)
|2 : 1
|Мексика (мол.)
|28.07.2021
|ЮАР (мол.)
|0 : 3
|Мексика (мол.)
|31.07.2021
|Южная Корея (мол.)
|3 : 6
|Мексика (мол.)
|03.08.2021
|Мексика (мол.)
|0(1) : 0(4)
|Бразилия (мол.)
|06.08.2021
|Мексика (мол.)
|3 : 1
|Япония (мол.)