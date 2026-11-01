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Мексика. Лига МХ
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Хайме Лосано
Статистика
Хайме Лосано - статистика
Пачука
Мексика
29 сентября 1978 (48)
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Матчи за последние 30 дней
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Америка
1 : 2
26.10.2026
Пачука
Статистика по турнирам
Мексика. Лига МХ 2026
Мексика. Лига МХ 2026/2027
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Товарищеские матчи. Сборные 2024
Олимпиада 2020
Команда
И
В
П
Н
Пачука
17
9
4
4
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
0 : 2
26.04.2026
Пумас
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тихуана
3 : 1
23.04.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Монтеррей
1 : 3
19.04.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пачука
4 : 2
12.04.2026
Сантос Лагуна
Мексика. Лига МХ, 13 тур
Крус Асуль
1 : 2
05.04.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 12 тур
Пачука
1 : 1
23.03.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 11 тур
Атлетико Сан-Луис
1 : 1
15.03.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 10 тур
Пачука
2 : 1
08.03.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 9 тур
Пачука
2 : 1
04.03.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 8 тур
Мазатлан
1 : 0
28.02.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 2
21.02.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 6 тур
Пачука
3 : 1
15.02.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 5 тур
Пачука
2 : 0
08.02.2026
Хуарес
Мексика. Лига МХ, 4 тур
Керетаро
0 : 0
02.02.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Пачука
0 : 0
19.01.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Пачука
2 : 1
14.01.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 1 тур
Гвадалахара
2 : 0
11.01.2026
Пачука
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