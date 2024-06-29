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Расписание матчей
Кубок Америки
Парагвай - Бразилия
Парагвай - Бразилия: обзор матча 29 июня 2024
Парагвай
29.06.2024, суббота, 04:00
Кубок Америки, группа D, 2 тур
1 : 4
Завершен
Бразилия
48'
О. Альдрете
35'
Винисиус
43'
Савиньо
45+5'
Винисиус
65'
Л. Пакета (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парагвай - Бразилия
Желтая карточка
Э. Кабальеро
90'
+3
87'
Замена
Габриэль
️️️️
Э. Милитао
83'
Желтая карточка
Винисиус
Красная карточка
А. Кубас
81'
79'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Пакета
79'
Замена
Эндрик
️️️️
Родриго
Замена
Р. Соса
️️️️
М. Альмирон
78'
Замена
N. Gimenez
️️️️
М. Эспиноса
73'
Замена
А. Барейро
️️️️
А. Арсе
73'
Замена
Каку
️️️️
Х. Энкисо
72'
72'
Замена
Д. Луис
️️️️
Б. Гимарайнс
72'
Замена
Рафинья
️️️️
Савиньо
70'
Желтая карточка
Л. Пакета
65'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Л. Пакета
ГОЛ! 1:3!
О. Альдрете
48'
45'
+5
ГОЛ! 0:3!
Винисиус
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Венделл
43'
ГОЛ! 0:2!
Савиньо
35'
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
Пас отдал
Л. Пакета
31'
Пенальти не реализован!
Л. Пакета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
4
Матиас Эспиноса
ЛЗ
5
Фабиан Бальбуэна
(К)
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Венделл
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
18
Жоао Гомес
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
20
Савиньо
ПВ
10
Родриго
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Парагвай
1
Карлос Мигел
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
13
N. Gimenez
ЦЗ
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
21
F. Peralta
ЦП
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
17
Каку
АП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
7
Рамон Соса
ЦФ
7
Адам Барейро
ЦФ
Бразилия
23
Рафаэл
ВР
1
Бенто
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
26
Пепе
ЛВ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
2
Эдерсон
ЦП
5
Андреас Перейра
АП
10
Рафинья
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
21
Эванилсон
ЦФ
3-1-1-2-1
4
Эспиноса
3
Альдрете
5
Бальбуэна
14
Кубас
20
Вилласанти
10
Альмирон
19
Энкисо
18
Арсе
4-2-3-1
1
Алиссон
13
Данило
2
Милитао
4
Маркиньос
6
Венделл
8
Гимарайнс
18
Гомес
10
Родриго
20
Пакета
7
Винисиус
20
Савиньо
4
Эспиноса
13
13
4
Эспиноса
19
Энкисо
17
Каку
17
Каку
19
Энкисо
10
Альмирон
7
Соса
7
Соса
10
Альмирон
18
Арсе
7
Барейро
7
Барейро
18
Арсе
2
Милитао
3
Габриэль
3
Габриэль
2
Милитао
8
Гимарайнс
18
Луис
18
Луис
8
Гимарайнс
20
Пакета
5
Перейра
5
Перейра
20
Пакета
20
Савиньо
10
Рафинья
10
Рафинья
20
Савиньо
10
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Родриго
Остались в запасе
Парагвай
Бразилия
21
F. Peralta
ЦП
1
Карлос Мигел
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
23
Рафаэл
ВР
1
Бенто
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
2
Эдерсон
ЦП
26
Пепе
ЛВ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
21
F. Peralta
ЦП
1
Карлос Мигел
ВР
12
Альфредо Агилар
ВР
2
Iván Ramírez
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
1
Бенто
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
2
Эдерсон
ЦП
26
Пепе
ЛВ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Парагвай - Бразилия
2
1
3
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
392
475
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.81
3.86
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Аллигант
Посещаемость:
46939 из 61000 зрителей (76%)
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