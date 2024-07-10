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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Канада
Аргентина - Канада: обзор матча 10 июля 2024
Аргентина
10.07.2024, среда, 03:00
Кубок Америки, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Канада
22'
Х. Альварес
51'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Канада
Желтая карточка
Н. Молина
88'
79'
Желтая карточка
И. Коне
Замена
Э. Паласиос
️️️️
А. Мак Аллистер
78'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Ди Мария
78'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Альварес
78'
72'
Замена
М. Шоньер
️️️️
С. Эустакиу
71'
Замена
Д. Осорио
️️️️
А. Дэвис
Замена
Н. Молина
️️️️
Г. Монтиэль
71'
64'
Замена
Т. Олувасейи
️️️️
Д. Дэвид
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Н. Тальяфико
64'
63'
Желтая карточка
С. Эустакиу
55'
Замена
А. Ахмед
️️️️
Р. Ларея
55'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Я. Шаффельбург
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Э. Фернандес
51'
32'
Желтая карточка
Д. Дэвид
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Р. Де Пауль
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Канада
16
Максим Крепо
ВР
19
Альфонсо Дэвис
(К)
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
7
Стефен Эустакиу
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Валентин Карбони
АП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Канада
16
Том МакГилл
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
20
Али Ахмед
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
6
Мартинес
4
Монтиэль
8
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
11
Ди Мария
9
Альварес
3-3-1-1-2
16
Крепо
2
Джонстон
15
Бомбито
13
Корнелиус
22
Ларея
7
Эустакиу
19
Дэвис
8
Коне
14
Шаффельбург
9
Ларин
10
Дэвид
3
Тальяфико
19
Отаменди
19
Отаменди
3
Тальяфико
4
Монтиэль
26
Молина
26
Молина
4
Монтиэль
20
Мак Аллистер
14
Паласиос
14
Паласиос
20
Мак Аллистер
11
Ди Мария
15
Гонсалес
15
Гонсалес
11
Ди Мария
9
Альварес
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Альварес
22
Ларея
20
Ахмед
20
Ахмед
22
Ларея
7
Эустакиу
6
Шоньер
6
Шоньер
7
Эустакиу
19
Дэвис
21
Осорио
21
Осорио
19
Дэвис
14
Шаффельбург
11
Миллар
11
Миллар
14
Шаффельбург
10
Дэвид
12
Олувасейи
12
Олувасейи
10
Дэвид
Остались в запасе
Аргентина
Канада
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
16
Том МакГилл
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Остались в запасе
16
Том МакГилл
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Аргентина - Канада
1
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
5
14
Офсайды
2
0
Количество передач
475
453
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.8
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
МетЛайф
Посещаемость:
80102 из 82500 зрителей (97%)
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