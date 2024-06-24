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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Панама
Уругвай - Панама: обзор матча 24 июня 2024
Уругвай
24.06.2024, понедельник, 04:00
Кубок Америки, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
Панама
16'
М. Араухо
85'
Д. Нуньес
90+1'
М. Винья
90+5'
М. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Панама
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
М. Мурильо
ГОЛ! 3:0!
М. Винья
Пас отдал
Н. де ла Крус
90'
+1
89'
Замена
K. Lenis
️️️️
Й. Барсенас
89'
Замена
A. Ayarza
️️️️
А. Карраскилья
ГОЛ! 2:0!
Д. Нуньес
85'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Ф. Вальверде
84'
84'
Замена
Э. Герреро
️️️️
Х. Фахардо
Замена
Н. де ла Крус
️️️️
Д. Де Арраскаэта
60'
Замена
С. Касерес
️️️️
М. Оливера
60'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Р. Араухо
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Араухо
Пас отдал
М. Винья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Матиас Винья
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К)
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Панама
22
Орландо Москера
ВР
25
Родерик Миллер
ЦЗ
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
6
Кристиан Мартинес
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
17
Хосе Фахардо
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
15
Эрик Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Уругвай
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
19
Кристиан Оливера
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Панама
1
Луис Мехия
ВР
19
Омар Валенсия
ЦЗ
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
18
Abdiel Ayarza
ЦП
9
Эдуардо Герреро
ЦП
2
Сесар Блэкмен
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Рочет
17
Винья
4
Араухо
16
Оливера
5
Угарте
8
Нандес
10
Де Арраскаэта
8
Вальверде
20
Араухо
11
Пельистри
9
Нуньес
3-3-3
22
Москера
25
Миллер
3
Кордоба
23
Мурильо
6
Мартинес
8
Карраскилья
7
Родригес
15
Дэвис
11
Барсенас
17
Фахардо
16
Оливера
3
Касерес
3
Касерес
16
Оливера
4
Араухо
2
Хименес
2
Хименес
4
Араухо
8
Вальверде
6
Бентанкур
6
Бентанкур
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
7
де ла Крус
7
де ла Крус
10
Де Арраскаэта
8
Карраскилья
18
18
8
Карраскилья
17
Фахардо
9
Герреро
9
Герреро
17
Фахардо
11
Барсенас
19
19
11
Барсенас
Остались в запасе
Уругвай
Панама
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Брайан Окампо
ЛВ
19
Кристиан Оливера
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Луис Мехия
ВР
19
Омар Валенсия
ЦЗ
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Брайан Окампо
ЛВ
19
Кристиан Оливера
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Мехия
ВР
19
Омар Валенсия
ЦЗ
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Уругвай - Панама
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
12
9
Офсайды
3
1
Количество передач
395
337
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.57
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Хард Рок
Посещаемость:
33425 из 80120 зрителей (41%)
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