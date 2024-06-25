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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Коста-Рика
Бразилия - Коста-Рика: обзор матча 25 июня 2024
Бразилия
25.06.2024, вторник, 04:00
Кубок Америки, группа D, 1 тур
0 : 0
Завершен
Коста-Рика
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Коста-Рика
90'
+2
Замена
Ж. Мора
️️️️
А. Ласситер
90'
+2
Замена
Ж. Тэйлор
️️️️
Б. Агилера
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Ж. Гомес
83'
Желтая карточка
Э. Милитао
80'
70'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
А. Самора
Замена
Савиньо
️️️️
Винисиус
70'
Замена
Эндрик
️️️️
Рафинья
70'
64'
Замена
У. Мадригаль
️️️️
М. Угальде
64'
Замена
А. Бран
️️️️
Ж. Бренес
58'
Желтая карточка
М. Угальде
53'
Желтая карточка
Ф. Кальво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
18
Жоао Гомес
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
10
Родриго
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коста-Рика
1
Патрик Секейра
ВР
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ЦЗ
3
Джейланд Митчелл
ЦЗ
21
Альваро Самора
ЛВ
14
Орландо Гало
ОП
13
Жефферсон Бренес
ЦП
10
Брэндон Агилера
АП
11
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Бразилия
1
Бенто
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Венделл
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
26
Пепе
ЛВ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
2
Эдерсон
ЦП
5
Андреас Перейра
АП
20
Савиньо
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
21
Эванилсон
ЦФ
Коста-Рика
18
Аарон Крус
ВР
18
Кевин Чаморро
ВР
2
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
3
Хулио Касканте
ЦЗ
26
Дуглас Секейра
ЦЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
8
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Алехандро Бран
ЦП
10
Хосимар Алькосер
ЦФ
7
Энди Рохас
ЦФ
17
Уоррен Мадригаль
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Энтони Контрерас
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
4
Маркиньос
2
Милитао
6
Арана
13
Данило
18
Гомес
8
Гимарайнс
7
Винисиус
20
Пакета
10
Родриго
10
Рафинья
4-1-1-2-2
1
Секейра
15
Кальво
20
Кирос
3
Митчелл
4
Варгас
14
Гало
13
Бренес
10
Агилера
21
Самора
9
Угальде
11
Ласситер
18
Гомес
22
Мартинелли
22
Мартинелли
18
Гомес
7
Винисиус
20
Савиньо
20
Савиньо
7
Винисиус
10
Рафинья
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Рафинья
10
Агилера
2
Тэйлор
2
Тэйлор
10
Агилера
11
Ласситер
8
Мора
8
Мора
11
Ласситер
13
Бренес
16
Бран
16
Бран
13
Бренес
9
Угальде
17
Мадригаль
17
Мадригаль
9
Угальде
21
Самора
12
Кэмпбелл
12
Кэмпбелл
21
Самора
Остались в запасе
Бразилия
Коста-Рика
1
Бенто
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Венделл
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
18
Дуглас Луис
ОП
2
Эдерсон
ЦП
5
Андреас Перейра
АП
26
Пепе
ЛВ
21
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
18
Аарон Крус
ВР
18
Кевин Чаморро
ВР
3
Хулио Касканте
ЦЗ
26
Дуглас Секейра
ЦЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
10
Хосимар Алькосер
ЦФ
7
Энди Рохас
ЦФ
7
Энтони Контрерас
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
1
Бенто
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Венделл
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
18
Дуглас Луис
ОП
2
Эдерсон
ЦП
5
Андреас Перейра
АП
26
Пепе
ЛВ
21
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
18
Аарон Крус
ВР
18
Кевин Чаморро
ВР
3
Хулио Касканте
ЦЗ
26
Дуглас Секейра
ЦЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
10
Хосимар Алькосер
ЦФ
7
Энди Рохас
ЦФ
7
Энтони Контрерас
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Бразилия - Коста-Рика
1
2
Всего ударов по воротам
19
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
10
Офсайды
3
0
Количество передач
693
248
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
74
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
0
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.03
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Рамос Паласуэлос
Стадион:
СоФай Стэдиум
Посещаемость:
67158 из 70240 зрителей (95%)
Где смотреть матч:
Okko
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