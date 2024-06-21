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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Канада
Аргентина - Канада: обзор матча 21 июня 2024
Аргентина
21.06.2024, пятница, 03:00
Кубок Америки, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Канада
49'
Х. Альварес
88'
Л. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Канада
90'
+4
Желтая карточка
Д. Корнелиус
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
90'
+1
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Н. Молина
90'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
М. Акунья
90'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Л. Месси
88'
85'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
Л. Миллар
85'
Замена
Д. Осорио
️️️️
И. Коне
81'
Желтая карточка
И. Коне
80'
Замена
Р. Ларея
️️️️
К. Ларин
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Альварес
77'
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Л. Паредес
77'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
А. Ди Мария
67'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
61'
59'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Т. Бьюкенан
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
Пас отдал
А. Мак Аллистер
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Канада
16
Максим Крепо
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
7
Стефен Эустакиу
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Энцо Фернандес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
12
Тани Олувасейи
ЦФ
21
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
8
Акунья
13
Ромеро
6
Мартинес
26
Молина
5
Паредес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
10
Месси
11
Ди Мария
9
Альварес
4-1-1-2-2
16
Крепо
2
Джонстон
15
Бомбито
13
Корнелиус
19
Дэвис
7
Эустакиу
8
Коне
17
Бьюкенан
11
Миллар
10
Дэвид
9
Ларин
8
Акунья
3
Тальяфико
3
Тальяфико
8
Акунья
5
Паредес
19
Отаменди
19
Отаменди
5
Паредес
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
11
Ди Мария
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
9
Альварес
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Альварес
9
Ларин
22
Ларея
22
Ларея
9
Ларин
8
Коне
21
Осорио
21
Осорио
8
Коне
17
Бьюкенан
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
17
Бьюкенан
11
Миллар
21
Рассел-Роу
21
Рассел-Роу
11
Миллар
Остались в запасе
Аргентина
Канада
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
12
Тани Олувасейи
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Том МакГилл
ВР
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
12
Тани Олувасейи
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Аргентина - Канада
2
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
9
Офсайды
1
1
Количество передач
606
328
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.92
1.17
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Мерседес-Бенц
Посещаемость:
70564 из 73000 зрителей (96%)
Где смотреть матч:
Okko
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