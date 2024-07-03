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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Колумбия
Бразилия - Колумбия: обзор матча 03 июля 2024
Бразилия
03.07.2024, среда, 04:00
Кубок Америки, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Колумбия
12'
Рафинья
45+2'
Д. Муньос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Колумбия
89'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Л. Диас
Замена
Д. Луис
️️️️
Б. Гимарайнс
86'
Замена
Эндрик
️️️️
Венделл
86'
81'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Х. Родригес
76'
Замена
М. Урибе
️️️️
Р. Риос
76'
Замена
Р. Борре
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Савиньо
️️️️
Родриго
73'
Замена
Эдерсон
️️️️
Ж. Гомес
73'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
72'
Замена
А. Перейра
️️️️
Л. Пакета
46'
46'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Д. Машадо
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Муньос
Пас отдал
Д. Кордоба
27'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Желтая карточка
Ж. Гомес
27'
25'
Желтая карточка
Д. Машадо
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
12'
Желтая карточка
Винисиус
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Венделл
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
18
Жоао Гомес
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
10
Родриго
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
6
Ричард Риос
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Бразилия
1
Бенто
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
26
Пепе
ЛВ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
2
Эдерсон
ЦП
5
Андреас Перейра
АП
20
Савиньо
ПВ
21
Эванилсон
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
22
Ясер Асприлья
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
14
Джон Дуран
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
6
Венделл
2
Милитао
4
Маркиньос
13
Данило
8
Гимарайнс
18
Гомес
7
Винисиус
20
Пакета
10
Родриго
10
Рафинья
4-2-3-1
12
Варгас
2
Муньос
23
Санчес
21
Куэста
22
Машадо
6
Риос
16
Лерма
10
Ариас
10
Родригес
7
Диас
9
Кордоба
8
Гимарайнс
18
Луис
18
Луис
8
Гимарайнс
18
Гомес
2
Эдерсон
2
Эдерсон
18
Гомес
20
Пакета
5
Перейра
5
Перейра
20
Пакета
10
Родриго
20
Савиньо
20
Савиньо
10
Родриго
6
Венделл
9
Эндрик
9
Эндрик
6
Венделл
22
Машадо
17
Мохика
17
Мохика
22
Машадо
6
Риос
15
Урибе
15
Урибе
6
Риос
10
Родригес
8
Карраскаль
8
Карраскаль
10
Родригес
7
Диас
18
Синистерра
18
Синистерра
7
Диас
9
Кордоба
19
Борре
19
Борре
9
Кордоба
Остались в запасе
Бразилия
Колумбия
1
Бенто
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
26
Пепе
ЛВ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Мигель Борха
ЦФ
14
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
1
Бенто
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Ян Коуто
ПЗ
26
Пепе
ЛВ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Мигель Борха
ЦФ
14
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Бразилия - Колумбия
3
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
19
Офсайды
1
2
Количество передач
422
402
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.25
1.17
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Левайс Стэдиум
Посещаемость:
70971
Где смотреть матч:
Okko
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