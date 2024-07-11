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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Колумбия
Уругвай - Колумбия: обзор матча 11 июля 2024
Уругвай
11.07.2024, четверг, 03:00
Кубок Америки, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Колумбия
39'
Ж. Лерма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Колумбия
90'
+7
Желтая карточка
К. Куэста
90'
+7
Желтая карточка
К. Кастаньо
Замена
А. Каноббио
️️️️
Н. де ла Крус
90'
86'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Л. Диас
75'
Замена
Й. Мина
️️️️
Д. Кордоба
Желтая карточка
Х. Хименес
69'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Г. Варела
67'
Желтая карточка
Г. Варела
63'
62'
Замена
М. Урибе
️️️️
Р. Риос
62'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
Х. Родригес
55'
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
К. Оливера
️️️️
Ф. Пельистри
46'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
М. Оливера
46'
46'
Замена
С. Ариас
️️️️
Д. Ариас
45'
+1
Вторая желтая
Д. Муньос
39'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Лерма
Пас отдал
Х. Родригес
Замена
Г. Варела
️️️️
Р. Бентанкур
34'
31'
Желтая карточка
Д. Муньос
Желтая карточка
Н. де ла Крус
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
(К)
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
6
Ричард Риос
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Уругвай
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
6
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
19
Кристиан Оливера
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
22
Ясер Асприлья
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Рочет
16
Оливера
2
Хименес
3
Касерес
5
Угарте
6
Бентанкур
8
Вальверде
20
Араухо
7
де ла Крус
11
Пельистри
9
Нуньес
4-2-3-1
12
Варгас
2
Муньос
23
Санчес
21
Куэста
17
Мохика
6
Риос
16
Лерма
10
Ариас
10
Родригес
7
Диас
9
Кордоба
6
Бентанкур
13
Варела
13
Варела
6
Бентанкур
16
Оливера
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
16
Оливера
11
Пельистри
19
Оливера
19
Оливера
11
Пельистри
7
де ла Крус
19
Каноббио
19
Каноббио
7
де ла Крус
Варела
9
Суарес
9
Суарес
Варела
9
Кордоба
13
Мина
13
Мина
9
Кордоба
10
Ариас
4
Ариас
4
Ариас
10
Ариас
6
Риос
15
Урибе
15
Урибе
6
Риос
10
Родригес
5
Кастаньо
5
Кастаньо
10
Родригес
7
Диас
18
Синистерра
18
Синистерра
7
Диас
Остались в запасе
Уругвай
Колумбия
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
6
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Брайан Окампо
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
8
Хорхе Карраскаль
АП
22
Ясер Асприлья
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
6
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Брайан Окампо
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
8
Хорхе Карраскаль
АП
22
Ясер Асприлья
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Уругвай - Колумбия
3
1
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
13
Офсайды
4
2
Количество передач
412
258
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.22
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Рамос Паласуэлос
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
Посещаемость:
70644 из 74867 зрителей (94%)
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