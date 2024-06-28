Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Боливия
Уругвай - Боливия: обзор матча 28 июня 2024
Уругвай
28.06.2024, пятница, 04:00
Кубок Америки, группа C, 2 тур
5 : 0
Завершен
Боливия
8'
Ф. Пельистри
21'
Д. Нуньес
77'
М. Араухо
81'
Ф. Вальверде
89'
Р. Бентанкур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Боливия
ГОЛ! 5:0!
Р. Бентанкур
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
89'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Н. де ла Крус
89'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Ф. Вальверде
86'
Замена
К. Оливера
️️️️
Ф. Пельистри
86'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Д. Нуньес
83'
Замена
Л. Оласа
️️️️
М. Винья
82'
82'
Замена
A. Terrazas
️️️️
К. Альгараньяс
ГОЛ! 4:0!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Ф. Пельистри
81'
ГОЛ! 3:0!
М. Араухо
Пас отдал
Н. де ла Крус
77'
74'
Замена
Д. Медина
️️️️
Й. Роча
74'
Замена
Х. Куэльяр
️️️️
Р. Вака
65'
Желтая карточка
Й. Роча
46'
Замена
M. Suárez
️️️️
Р. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
М. Араухо
21'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пельистри
Пас отдал
Р. Араухо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Матиас Винья
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К)
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
6
Эктор Куэльяр
ЦЗ
4
Луис Акин
(К)
ЦЗ
21
Йомар Роча
ПЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
7
Мигелито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Уругвай
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
19
Кристиан Оливера
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Боливия
12
Gustavo Almada
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
3
Диего Медина
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
16
C. Menacho
ЦФ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
19
Бруно Миранда
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Рочет
17
Винья
4
Араухо
16
Оливера
5
Угарте
8
Нандес
8
Вальверде
20
Араухо
7
де ла Крус
11
Пельистри
9
Нуньес
3-2-3-2
23
Вискарра
21
Роча
6
Куэльяр
4
Акин
21
Сагредо
17
Фернандес
16
Кеспедес
15
Вильямиль
10
Вака
7
Мигелито
11
Альгараньяс
17
Винья
6
Оласа
6
Оласа
17
Винья
7
де ла Крус
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
7
де ла Крус
8
Вальверде
6
Бентанкур
6
Бентанкур
8
Вальверде
11
Пельистри
19
Оливера
19
Оливера
11
Пельистри
9
Нуньес
9
Суарес
9
Суарес
9
Нуньес
21
Роча
3
Медина
3
Медина
21
Роча
17
Фернандес
5
5
17
Фернандес
11
Альгараньяс
10
10
11
Альгараньяс
10
Вака
8
Куэльяр
8
Куэльяр
10
Вака
Остались в запасе
Уругвай
Боливия
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
3
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Брайан Окампо
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
16
C. Menacho
ЦФ
12
Gustavo Almada
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
19
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Остались в запасе
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
3
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Брайан Окампо
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
Остались в запасе
16
C. Menacho
ЦФ
12
Gustavo Almada
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
19
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Статистика матча Уругвай - Боливия
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
14
Офсайды
3
0
Количество передач
485
331
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.74
0.06
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Juan Gabriel Benitez, Paraguay
Стадион:
МетЛайф
Посещаемость:
48033 из 82500 зрителей (58%)
Новости команд
Все
Уругвай
Боливия
Товарищеские матчи (сборные): шансы Уругвая и Доминиканской Республики на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Боливии на победу в матче
17 ноября
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Уругвая и Доминиканской Республики на победу в матче
17 ноября
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Южная Корея – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Боливии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
1 октября
5
Аргентина – Боливия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
30 сентября
Боливия – Алжир: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 1.60
9 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+