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Расписание матчей
Кубок Америки
Панама - США
Панама - США: обзор матча 28 июня 2024
Панама
28.06.2024, пятница, 01:00
Кубок Америки, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
США
26'
С. Блэкмен
83'
Х. Фахардо
22'
Ф. Балогун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панама - США
89'
Желтая карточка
К. Ричардс
Красная карточка
А. Карраскилья
88'
86'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Т. Рим
ГОЛ! 2:1!
Х. Фахардо
Пас отдал
A. Ayarza
83'
Замена
A. Ayarza
️️️️
К. Мартинес
76'
72'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Балогун
46'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Т. Адамс
46'
Замена
К. Картер-Викерс
️️️️
Д. Рейна
Замена
Х. Фахардо
️️️️
Э. Герреро
46'
46'
Замена
Э. Хорват
️️️️
М. Тернер
Желтая карточка
Э. Герреро
45'
33'
Желтая карточка
Э. Робинсон
ГОЛ! 1:1!
С. Блэкмен
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Балогун
Пас отдал
Э. Робинсон
18'
Красная карточка
Т. Веа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панама
22
Орландо Москера
ВР
25
Родерик Миллер
ЦЗ
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
9
Эдуардо Герреро
ЦП
6
Кристиан Мартинес
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
15
Эрик Дэвис
ЦФ
2
Сесар Блэкмен
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
10
Кристиан Пулишич
(К)
ПВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Панама
1
Луис Мехия
ВР
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
19
Омар Валенсия
ЦЗ
18
Abdiel Ayarza
ЦП
10
Исмаэль Диас
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
США
25
Шон Джонсон
ВР
18
Этан Хорват
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
15
Джонни Кардозо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Малик Тилльман
АП
10
Юнус Муса
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
3-3-3
22
Москера
25
Миллер
3
Кордоба
23
Мурильо
9
Герреро
6
Мартинес
8
Карраскилья
2
Блэкмен
15
Дэвис
11
Барсенас
4-1-1-2-2
1
Тернер
19
Скалли
13
Рим
3
Ричардс
5
Робинсон
4
Адамс
8
МакКенни
10
Пулишич
7
Рейна
20
Балогун
21
Веа
6
Мартинес
18
18
6
Мартинес
9
Герреро
17
Фахардо
17
Фахардо
9
Герреро
1
Тернер
18
Хорват
18
Хорват
1
Тернер
7
Рейна
2
Картер-Викерс
2
Картер-Викерс
7
Рейна
4
Адамс
15
Кардозо
15
Кардозо
4
Адамс
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
13
Рим
9
Сарджент
9
Сарджент
13
Рим
Остались в запасе
Панама
США
1
Луис Мехия
ВР
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
19
Омар Валенсия
ЦЗ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Малик Тилльман
АП
10
Юнус Муса
ПВ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Мехия
ВР
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
19
Омар Валенсия
ЦЗ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
Остались в запасе
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Малик Тилльман
АП
10
Юнус Муса
ПВ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Панама - США
1
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
18
4
Офсайды
2
3
Количество передач
542
194
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
59
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.11
Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бартон
(Санта-Ана)
Стадион:
Мерседес-Бенц
Посещаемость:
59145 из 73000 зрителей (81%)
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