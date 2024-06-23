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Расписание матчей
Кубок Америки
Эквадор - Венесуэла
Эквадор - Венесуэла: обзор матча 23 июня 2024
Эквадор
23.06.2024, воскресенье, 01:00
Кубок Америки, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Венесуэла
40'
Й. Сармиенто
64'
Й. Кадис
74'
Э. Белло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Венесуэла
90'
+2
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Я. Эррера
84'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Х. Саломон Рондон
84'
Замена
Д. Саварино
️️️️
Й. Сотельдо
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
А. Франко
79'
Замена
А. Минда
️️️️
К. Паес
79'
74'
ГОЛ! 1:2!
Э. Белло
64'
ГОЛ! 1:1!
Й. Кадис
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
Замена
К. Груэсо
️️️️
Й. Сармиенто
62'
46'
Замена
Э. Белло
️️️️
К. Кассерес
46'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Д. Мачис
45'
+2
Желтая карточка
К. Кассерес
Желтая карточка
К. Паес
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Й. Сармиенто
40'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Йебоа
35'
31'
Желтая карточка
Д. Мачис
Желтая карточка
Й. Сармиенто
29'
Красная карточка
Э. Валенсия
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
13
Кендри Паес
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
13
Эннер Валенсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Хосе Мартинес
ОП
6
Янхель Эррера
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
7
Layan Loor
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
11
Кевин Родригес
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Венесуэла
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Джон Чансельор
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
17
Даниэль Перейра
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
16
Матиас Лакава
ПВ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Домингес
2
Торрес
6
Пачо
3
Хинкапе
17
Пресиадо
23
Кайседо
21
Франко
10
Йебоа
16
Сармиенто
13
Паес
13
Валенсия
4-1-3-1-1
22
Ромо
21
Гонсалес
2
Феррарези
3
Осорио
15
Наварро
13
Мартинес
6
Эррера
8
Кассерес
10
Сотельдо
11
Мачис
23
Рондон
16
Сармиенто
8
Груэсо
8
Груэсо
16
Сармиенто
13
Паес
14
Минда
14
Минда
13
Паес
10
Йебоа
11
Родригес
11
Родригес
10
Йебоа
21
Франко
9
Кайседо
9
Кайседо
21
Франко
6
Эррера
8
Ринкон
8
Ринкон
6
Эррера
10
Сотельдо
11
Саварино
11
Саварино
10
Сотельдо
8
Кассерес
15
Белло
15
Белло
8
Кассерес
23
Рондон
19
Рамирес
19
Рамирес
23
Рондон
11
Мачис
29
Кадис
29
Кадис
11
Мачис
Остались в запасе
Эквадор
Венесуэла
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
7
Layan Loor
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
Главный тренер
Феликс Санчес
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Джон Чансельор
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
17
Даниэль Перейра
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Остались в запасе
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
7
Layan Loor
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
Остались в запасе
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Джон Чансельор
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
17
Даниэль Перейра
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
Главный тренер
Феликс Санчес
Главный тренер
Фернандо Батиста
Статистика матча Эквадор - Венесуэла
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
20
14
Офсайды
1
3
Количество передач
252
490
Сейвы
3
4
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.63
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Левайс Стэдиум
Посещаемость:
29864 из 68500 зрителей (43%)
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