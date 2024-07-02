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Расписание матчей
Кубок Америки
США - Уругвай
США - Уругвай: обзор матча 02 июля 2024
США
02.07.2024, вторник, 04:00
Кубок Америки, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Уругвай
66'
М. Оливера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол США - Уругвай
Замена
М. Тилльман
️️️️
Т. Рим
89'
88'
Замена
С. Касерес
️️️️
М. Угарте
88'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Д. Нуньес
Замена
Х. Райт
️️️️
Д. Скалли
79'
79'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Н. де ла Крус
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Ю. Муса
72'
72'
Замена
Х. Хименес
️️️️
М. Винья
66'
ГОЛ! 0:1!
М. Оливера
45'
+3
Желтая карточка
Д. Нуньес
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Балогун
41'
Желтая карточка
К. Ричардс
33'
27'
Замена
К. Оливера
️️️️
М. Араухо
Желтая карточка
Т. Адамс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
10
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
(К)
ПВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Матиас Винья
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Федерико Вальверде
(К)
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
США
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
15
Джонни Кардозо
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Уругвай
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
19
Кристиан Оливера
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Тернер
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
19
Скалли
4
Адамс
8
МакКенни
10
Муса
7
Рейна
10
Пулишич
20
Балогун
3-1-2-3-1
1
Рочет
16
Оливера
4
Араухо
17
Винья
5
Угарте
8
Вальверде
8
Нандес
11
Пельистри
7
де ла Крус
20
Араухо
9
Нуньес
13
Рим
17
Тилльман
17
Тилльман
13
Рим
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
19
Скалли
19
Райт
19
Райт
19
Скалли
10
Муса
9
Сарджент
9
Сарджент
10
Муса
17
Винья
2
Хименес
2
Хименес
17
Винья
5
Угарте
3
Касерес
3
Касерес
5
Угарте
7
де ла Крус
6
Бентанкур
6
Бентанкур
7
де ла Крус
20
Араухо
19
Оливера
19
Оливера
20
Араухо
9
Нуньес
9
Суарес
9
Суарес
9
Нуньес
Остались в запасе
США
Уругвай
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
15
Джонни Кардозо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
26
Брайан Окампо
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
15
Джонни Кардозо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
Остались в запасе
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
26
Брайан Окампо
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча США - Уругвай
2
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
315
317
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
72
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.41
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
Эрроухед
Посещаемость:
55460 из 73000 зрителей (75%)
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