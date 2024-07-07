Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Панама
Колумбия - Панама: обзор матча 07 июля 2024
Колумбия
07.07.2024, воскресенье, 01:00
Кубок Америки, 1/4 финала
5 : 0
Завершен
Панама
8'
Д. Кордоба
15'
Х. Родригес (П)
41'
Л. Диас
70'
Р. Риос
90+4'
М. Борха (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Панама
ГОЛ с пенальти! 5:0!
М. Борха
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Х. Кордоба
85'
Замена
И. Диас
️️️️
Х. Фахардо
82'
Замена
О. Валенсия
️️️️
Э. Дэвис
Замена
М. Борха
️️️️
Д. Кордоба
79'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Х. Родригес
72'
Замена
С. Ариас
️️️️
Д. Муньос
72'
ГОЛ! 4:0!
Р. Риос
Пас отдал
Д. Муньос
70'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Д. Ариас
65'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Л. Диас
65'
62'
Замена
A. Ayarza
️️️️
К. Мартинес
46'
Замена
Э. Герреро
️️️️
С. Блэкмен
46'
Замена
К. Харви
️️️️
Р. Миллер
Желтая карточка
М. Урибе
45'
ГОЛ! 3:0!
Л. Диас
Пас отдал
Х. Родригес
41'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Родригес
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Х. Родригес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
15
Матеус Урибе
ОП
6
Ричард Риос
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Панама
22
Орландо Москера
ВР
25
Родерик Миллер
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
6
Кристиан Мартинес
ЦП
17
Хосе Фахардо
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
2
Сесар Блэкмен
ЦФ
15
Эрик Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
5
Кевин Кастаньо
ОП
22
Ясер Асприлья
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
14
Джон Дуран
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Панама
1
Луис Мехия
ВР
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
19
Омар Валенсия
ЦЗ
18
Abdiel Ayarza
ЦП
9
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Kahiser Lenis
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Варгас
17
Мохика
23
Санчес
21
Куэста
2
Муньос
15
Урибе
6
Риос
7
Диас
10
Родригес
10
Ариас
9
Кордоба
3-1-4
22
Москера
25
Миллер
23
Мурильо
3
Кордоба
6
Мартинес
15
Дэвис
2
Блэкмен
11
Барсенас
17
Фахардо
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
2
Муньос
4
Ариас
4
Ариас
2
Муньос
10
Ариас
8
Карраскаль
8
Карраскаль
10
Ариас
7
Диас
18
Синистерра
18
Синистерра
7
Диас
9
Кордоба
9
Борха
9
Борха
9
Кордоба
15
Дэвис
19
Валенсия
19
Валенсия
15
Дэвис
6
Мартинес
18
18
6
Мартинес
2
Блэкмен
9
Герреро
9
Герреро
2
Блэкмен
25
Миллер
14
Харви
14
Харви
25
Миллер
17
Фахардо
10
Диас
10
Диас
17
Фахардо
Остались в запасе
Колумбия
Панама
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
22
Ясер Асприлья
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
14
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
1
Луис Мехия
ВР
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
22
Ясер Асприлья
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
14
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Мехия
ВР
24
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Колумбия - Панама
1
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
20
Офсайды
2
0
Количество передач
366
339
Сейвы
3
0
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.5
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
University of Phoenix Stadium, Glendale
Посещаемость:
39740
Новости команд
Все
Колумбия
Панама
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Колумбия – Парагвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Мексика – Колумбия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Колумбия – Парагвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Мексика – Колумбия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Только одна сборная не забила ни одного гола на ЧМ-2026
28 июня
1
Обзор матча Панама – Англия голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
ЧМ-2026. Англия справилась с Панамой (2:0) и выиграла группу
28 июня
1
Кейн побил рекорд сборной Англии по голам на ЧМ
28 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+