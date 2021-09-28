- 16 мая
- 13:05 17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
- 11 мая
- 01:00 Фото Араухо сменил имидж – защитник «Барсы» покрасил волосы в цвета уругвайского флага 2
- 10 мая
- 18:56 Объявлен состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024 2
- 4 ноября 2021
- 23:15 Безвыигрышная серия «Локомотива» в еврокубках достигла 15 матчей 2
- 28 сентября 2021
- 17:50 Сборные Италии и Аргентины в 2022 году проведут матч континентальных чемпионов 5
- 10 сентября 2021
- 10:40 Видео Месси едва не заплакал, говоря о победе в Кубке Америки 2
- 18 июля 2021
- 11:45 Фото Фото Месси с Кубком Америки побило рекорд инстаграма по лайкам среди спортсменов 6
- 16 июля 2021
- 21:14 Фото «Этот трофей я больше всего хотел видеть на своей коже». Ди Мария сделал тату в честь победы в Кубке Америки 5
- 14 июля 2021
- 08:27 Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении матча континентальных чемпионов. Игру посвятят Марадоне 8
- 13 июля 2021
- 18:57 Фото Маркиньос, Каземиро, де Пауль, Неймар и Месси – в символической сборной Кубка Америки-2021 1
- 11:23 КОНМЕБОЛ предложил УЕФА провести матч континентальных чемпионов Аргентина – Италия 11
- 12 июля 2021
- 16:18 Месси – о Кубке Америки: «Посвящаю победу Марадоне. Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!» 8
- 11 июля 2021
- 14:13 Фото Месси после победы в Кубке Америки созвонился с семьей с поля «Мараканы» 6
- 13:29 Ди Мария: «Месси после победы над Бразилией сказал мне спасибо. До матча он говорил, что это будет мой финал» 2
- 11:10 Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки-2021 3
- 10:30 Сколько Аргентина заработала за победу в Кубке Америки-2021 1
- 10:21 Фото Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины 15
- 04:55 ⚡ Кубок Америки. Аргентина обыграла на «Маракане» Бразилию и впервые с 1993 года взяла трофей 26
- 02:20 Паредес, Ди Мария, Месси – в основе Аргентины на финал против Бразилии; Тите выпустил Тиаго Силву, Фреда, Неймара 2
- 02:10 Кубок Америки. Аргентина и Бразилия разыграют трофей в очном матче 1
- 01:10 Вендел: «Бразилия – фаворит в игре с Аргентиной. В финале Евро-2020 Англия победит по пенальти» 5
- 10 июля 2021
- 22:56 Аргентина – Бразилия: аргентинцы проиграли все свои шесть последних финалов 2
- 21:55 Журналист Романо: Месси подпишет контракт с «Барселоной» после Кубка Америки 1
- 19:59 КОНМЕБОЛ признала Месси и Неймара лучшими игроками Кубка Америки 3
- 12:36 Фото «Зенит» поздравил Барриоса с бронзой Кубка Америки 2
- 10:34 Сборная Колумбии в пятый раз стала бронзовым призером Кубка Америки 1
- 08:24 Кубок Америки. Колумбия благодаря голу на 94-й минуте победила Перу и стала бронзовым призером 2
- 8 июля 2021
- 00:29 «Я тебя сожру. Знаю, куда ты пробьешь». Стало известно, что говорил вратарь Аргентины Мартинес перед отбитым пенальти Мины 2
- 7 июля 2021
- 18:59 Видео Жезус пропустит финал Кубка Америки. Его дисквалифицировали за удар ногой по лицу соперника 5
- 18:13 Месси – о финале Кубка Америки: «Матч Аргентина – Бразилия ждали все. Хочу выиграть со сборной» 5