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Расписание матчей
Кубок Америки
Мексика - Эквадор
Мексика - Эквадор: обзор матча 01 июля 2024
Мексика
01.07.2024, понедельник, 03:00
Кубок Америки, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мексика - Эквадор
Желтая карточка
У. Антуна
90'
+4
Замена
А. Вега
️️️️
Х. Артеага
90'
+1
90'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
А. Пресиадо
Замена
J. Cortizo
️️️️
Х. Киньонес
86'
Замена
Э. Санчес
️️️️
Л. Ромо
85'
Желтая карточка
Й. Васкес
82'
76'
Замена
А. Мена
️️️️
Й. Сармиенто
76'
Замена
К. Груэсо
️️️️
К. Родригес
Желтая карточка
Л. Чавес
73'
Замена
У. Антуна
️️️️
С. Уэрта
67'
Замена
Г. Мартинес
️️️️
О. Пинеда
67'
67'
Замена
А. Минда
️️️️
К. Паес
Желтая карточка
Х. Санчес
50'
43'
Желтая карточка
М. Кайседо
Желтая карточка
С. Монтес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Хулио Гонсалес
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Сесар Монтес
(К)
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
21
Сезар Уэрта
ЦП
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
13
Кендри Паес
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Кевин Родригес
ЦФ
13
Эннер Валенсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Мексика
28
Карлос Асеведо
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
19
Jesús Orozco
ЦЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
20
Brian García
ЦЗ
8
Карлос Родригес
ЦП
26
Брайан Гонсалес
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
15
Уриэль Антуна
ПВ
18
Эрик Санчес
ЦФ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
9
Гильермо Мартинес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Layan Loor
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
20
Яннер Корозо
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гонсалес
6
Артеага
3
Монтес
5
Васкес
2
Санчес
24
Чавес
7
Ромо
21
Уэрта
17
Пинеда
16
Киньонес
11
Хименес
4-1-1-2-2
22
Домингес
17
Пресиадо
6
Пачо
3
Хинкапе
2
Торрес
23
Кайседо
21
Франко
13
Паес
16
Сармиенто
13
Валенсия
11
Родригес
21
Уэрта
15
Антуна
15
Антуна
21
Уэрта
7
Ромо
18
Санчес
18
Санчес
7
Ромо
16
Киньонес
16
16
16
Киньонес
17
Пинеда
9
Мартинес
9
Мартинес
17
Пинеда
6
Артеага
10
Вега
10
Вега
6
Артеага
17
Пресиадо
21
Уртадо
21
Уртадо
17
Пресиадо
11
Родригес
8
Груэсо
8
Груэсо
11
Родригес
16
Сармиенто
15
Мена
15
Мена
16
Сармиенто
13
Паес
14
Минда
14
Минда
13
Паес
Остались в запасе
Мексика
Эквадор
28
Карлос Асеведо
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
19
Jesús Orozco
ЦЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
20
Brian García
ЦЗ
8
Карлос Родригес
ЦП
26
Брайан Гонсалес
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
Главный тренер
Хайме Лосано
12
Мойзес Рамирес
ВР
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Layan Loor
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
18
Жоао Ортис
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
20
Яннер Корозо
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Остались в запасе
28
Карлос Асеведо
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
19
Jesús Orozco
ЦЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
20
Brian García
ЦЗ
8
Карлос Родригес
ЦП
26
Брайан Гонсалес
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Layan Loor
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
18
Жоао Ортис
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
20
Яннер Корозо
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Мексика - Эквадор
5
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
12
Офсайды
2
2
Количество передач
402
275
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.42
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Марио Эскобар
Стадион:
University of Phoenix Stadium, Glendale
Посещаемость:
62565
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