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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Коста-Рика
Колумбия - Коста-Рика: обзор матча 29 июня 2024
Колумбия
29.06.2024, суббота, 01:00
Кубок Америки, группа D, 2 тур
3 : 0
Завершен
Коста-Рика
31'
Л. Диас (П)
59'
Д. Санчес
62'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Коста-Рика
83'
Замена
Э. Рохас
️️️️
У. Мадригаль
Замена
Д. Дуран
️️️️
Л. Диас
77'
Замена
Р. Борре
️️️️
Д. Кордоба
77'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Х. Родригес
71'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
Ж. Лерма
71'
66'
Замена
Х. Алькосер
️️️️
А. Самора
66'
Замена
Ж. Бренес
️️️️
Б. Агилера
Желтая карточка
Д. Кордоба
64'
ГОЛ! 3:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Х. Родригес
62'
ГОЛ! 2:0!
Д. Санчес
Пас отдал
Д. Ариас
59'
Замена
М. Урибе
️️️️
Р. Риос
46'
46'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
М. Угальде
46'
Замена
Ж. Мора
️️️️
А. Ласситер
Желтая карточка
Р. Риос
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Диас
31'
17'
Желтая карточка
М. Угальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Ричард Риос
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Коста-Рика
1
Патрик Секейра
ВР
15
Франсиско Кальво
(К)
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ПЗ
11
Ариэль Ласситер
ЛВ
21
Альваро Самора
ЛВ
14
Орландо Гало
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
17
Уоррен Мадригаль
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
22
Ясер Асприлья
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
9
Мигель Борха
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
14
Джон Дуран
ЦФ
Коста-Рика
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
8
Жозеф Мора
ЛЗ
2
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
26
Дуглас Секейра
ЦЗ
3
Хулио Касканте
ЦЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
10
Хосимар Алькосер
ЛВ
16
Алехандро Бран
ОП
13
Жефферсон Бренес
ОП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Энди Рохас
ЦФ
7
Энтони Контрерас
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
17
Мохика
21
Куэста
23
Санчес
2
Муньос
16
Лерма
6
Риос
7
Диас
10
Родригес
10
Ариас
9
Кордоба
3-1-3-2
1
Секейра
20
Кирос
4
Варгас
15
Кальво
14
Гало
11
Ласситер
10
Агилера
21
Самора
9
Угальде
17
Мадригаль
6
Риос
15
Урибе
15
Урибе
6
Риос
16
Лерма
5
Кастаньо
5
Кастаньо
16
Лерма
10
Родригес
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Родригес
9
Кордоба
19
Борре
19
Борре
9
Кордоба
7
Диас
14
Дуран
14
Дуран
7
Диас
11
Ласситер
8
Мора
8
Мора
11
Ласситер
10
Агилера
13
Бренес
13
Бренес
10
Агилера
21
Самора
10
Алькосер
10
Алькосер
21
Самора
9
Угальде
12
Кэмпбелл
12
Кэмпбелл
9
Угальде
17
Мадригаль
7
Рохас
7
Рохас
17
Мадригаль
Остались в запасе
Колумбия
Коста-Рика
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Хорхе Карраскаль
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
2
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
26
Дуглас Секейра
ЦЗ
3
Хулио Касканте
ЦЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
16
Алехандро Бран
ОП
7
Энтони Контрерас
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Хорхе Карраскаль
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
9
Мигель Борха
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
2
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
26
Дуглас Секейра
ЦЗ
3
Хулио Касканте
ЦЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
16
Алехандро Бран
ОП
7
Энтони Контрерас
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Колумбия - Коста-Рика
2
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
19
14
Офсайды
2
1
Количество передач
532
302
Сейвы
0
2
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.15
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
University of Phoenix Stadium, Glendale
Посещаемость:
27386
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