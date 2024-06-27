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Расписание матчей
Кубок Америки
Венесуэла - Мексика
Венесуэла - Мексика: обзор матча 27 июня 2024
Венесуэла
27.06.2024, четверг, 04:00
Кубок Америки, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Мексика
57'
Х. Саломон Рондон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венесуэла - Мексика
Замена
К. Макун
️️️️
Я. Эррера
89'
87'
Пенальти не реализован!
О. Пинеда
Замена
В. Анхель
️️️️
Й. Сотельдо
82'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Х. Саломон Рондон
82'
78'
Замена
О. Пинеда
️️️️
Х. Киньонес
73'
Замена
С. Уэрта
️️️️
У. Антуна
Замена
Д. Мачис
️️️️
Э. Белло
71'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
64'
64'
Желтая карточка
А. Вега
61'
Замена
Г. Мартинес
️️️️
С. Хименес
61'
Замена
А. Вега
️️️️
К. Родригес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Саломон Рондон
57'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Д. Саварино
46'
46'
Замена
И. Рейес
️️️️
С. Монтес
39'
Желтая карточка
С. Хименес
Желтая карточка
Н. Феррарези
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
6
Янхель Эррера
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Мексика
1
Хулио Гонсалес
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Сесар Монтес
(К)
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
8
Карлос Родригес
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
15
Уриэль Антуна
ПВ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Венесуэла
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Кристиан Кассерес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
17
Даниэль Перейра
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Мексика
28
Карлос Асеведо
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
20
Brian García
ЦЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
19
Jesús Orozco
ЦЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
26
Брайан Гонсалес
ЦП
21
Сезар Уэрта
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
10
Алексис Вега
ЦФ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
18
Эрик Санчес
ЦФ
9
Гильермо Мартинес
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Ромо
15
Наварро
2
Феррарези
3
Осорио
4
Арамбуру
13
Мартинес
6
Эррера
11
Саварино
10
Сотельдо
15
Белло
23
Рондон
4-1-2-1-2
1
Гонсалес
2
Санчес
3
Монтес
5
Васкес
6
Артеага
24
Чавес
8
Родригес
7
Ромо
15
Антуна
11
Хименес
16
Киньонес
6
Эррера
14
Макун
14
Макун
6
Эррера
10
Сотельдо
3
Анхель
3
Анхель
10
Сотельдо
11
Саварино
8
Кассерес
8
Кассерес
11
Саварино
15
Белло
11
Мачис
11
Мачис
15
Белло
23
Рондон
29
Кадис
29
Кадис
23
Рондон
3
Монтес
15
Рейес
15
Рейес
3
Монтес
15
Антуна
21
Уэрта
21
Уэрта
15
Антуна
16
Киньонес
17
Пинеда
17
Пинеда
16
Киньонес
8
Родригес
10
Вега
10
Вега
8
Родригес
11
Хименес
9
Мартинес
9
Мартинес
11
Хименес
Остались в запасе
Венесуэла
Мексика
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
17
Даниэль Перейра
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
28
Карлос Асеведо
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
20
Brian García
ЦЗ
19
Jesús Orozco
ЦЗ
26
Брайан Гонсалес
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
18
Эрик Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Остались в запасе
1
Хосе Контрерас
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
17
Даниэль Перейра
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
28
Карлос Асеведо
ВР
1
Рауль Ранхель
ВР
20
Brian García
ЦЗ
19
Jesús Orozco
ЦЗ
26
Брайан Гонсалес
ЦП
26
Марсело Флорес
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
18
Эрик Санчес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Главный тренер
Хайме Лосано
Статистика матча Венесуэла - Мексика
2
2
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
7
12
Офсайды
4
2
Количество передач
324
489
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.19
2.58
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
СоФай Стэдиум
Посещаемость:
72773
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