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    Месси: «К сожалению, кубок подготовлен для Бразилии»

    Нападающий Аргентины Лионель Месси высказался о финале Кубка Америки.

    «Бразилия будет чемпионом? Нет сомнений. К сожалению, кубок подготовлен для них.

    Надеюсь, что VAR и арбитрам будет нечего смотреть в этом финале и что Перу сможет побороться. У них есть команда для того, чтобы сделать это, но это будет сложно», – сказал Месси.

    • Игра пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • Месси раскритиковал судейство в матче за третье место Кубка Америки против Чили. Игрока удалили на 37-й минуте встречи. Он считает, что это могло произойти из-за критики КОНМЕБОЛа после полуфинального матча с Бразилией.

    Очередной судейский цирк на Копе: теперь удалили Месси за толчок плечом

    Источник: TyC Sports

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