Месси: «К сожалению, кубок подготовлен для Бразилии»

Нападающий Аргентины Лионель Месси высказался о финале Кубка Америки.

«Бразилия будет чемпионом? Нет сомнений. К сожалению, кубок подготовлен для них.

Надеюсь, что VAR и арбитрам будет нечего смотреть в этом финале и что Перу сможет побороться. У них есть команда для того, чтобы сделать это, но это будет сложно», – сказал Месси.

Игра пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 по московскому времени.

Месси раскритиковал судейство в матче за третье место Кубка Америки против Чили. Игрока удалили на 37-й минуте встречи. Он считает, что это могло произойти из-за критики КОНМЕБОЛа после полуфинального матча с Бразилией.

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