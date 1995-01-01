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    Тите – первый тренер, выигравший Кубки Америки, Либертадорес и Судамерикана

    В финальном матче Кубка Америки-2019 сборная Бразилии победила Перу со счетом 3:1.

    Таким образом, как сообщает Opta, главный тренер бразильской национальной команды Тите стал автором уникального достижения.

    58-летний специалист – первый тренер в истории, выигравший Кубки Америки, Либертадорес и Судамерикана.

    Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча

    Источник: Opta

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