Тите – первый тренер, выигравший Кубки Америки, Либертадорес и Судамерикана

В финальном матче Кубка Америки-2019 сборная Бразилии победила Перу со счетом 3:1.
Таким образом, как сообщает Opta, главный тренер бразильской национальной команды Тите стал автором уникального достижения.
58-летний специалист – первый тренер в истории, выигравший Кубки Америки, Либертадорес и Судамерикана.
- Тите стал обладателем Кубка Либертадорес в 2012 году с «Коринтиансом».
- Кубок Судамерикана он выиграл в 2008 году с «Интернасьоналом».
Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча