Кубок Америки. Бразилия обыграла Перу в финале и в девятый раз победила в турнире 

Бразилия обыграла Перу в финальном матче Кубка Америки со счетом 3:1.

Два гола в этой встрече были забиты с пенальти: первый забил форварда перуанцев Паоло Герреро, второй – нападающий Бразилии Ришарлисон. На 70-й минуте игрок Бразилии Габриэль Жезус получил красную карточку.

Для бразильцев это девятая победа в турнире.

Кубок Америки. Финал

Бразилия – Перу – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Эвертон, 15; 1:1 – Герреро (с пенальти), 44; 2:1 – Жезус, 45+3; 3:1 – Ришарлисон (с пенальти), 88,

Бразилия: Алисон, Алвес, Силва, Маркиньос, Сандро, Каземиро, Артур, Коутиньо (Милитао, 72), Жезус, Фирмино (Ришарлисон, 75), Эвертон.

Перу: Гальесе, Абрам, Трауко, Куэва, Герреро, Тапиа (Гозалес, 82), Самбрано, Адвинкула, Каррильо (Поло, 86), Йотун (Руидиас, 78), Флорес.

Предупреждения: Жезус, 30; Силва, 53; Ришарлисон, 90+1 – Тапия, 49; Самбрано, 68; Адвинкула, 84.

Удаление: Жезус, 70 – нет.

Календарь Кубка Америки

Результаты Кубка Америки

Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча