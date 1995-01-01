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    Кубок Америки. Бразилия обыграла Перу в финале и в девятый раз победила в турнире 

    Бразилия обыграла Перу в финальном матче Кубка Америки со счетом 3:1.

    Два гола в этой встрече были забиты с пенальти: первый забил форварда перуанцев Паоло Герреро, второй – нападающий Бразилии Ришарлисон. На 70-й минуте игрок Бразилии Габриэль Жезус получил красную карточку.

    Для бразильцев это девятая победа в турнире.

    Кубок Америки. Финал

    Бразилия – Перу – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Эвертон, 15; 1:1 – Герреро (с пенальти), 44; 2:1 – Жезус, 45+3; 3:1 – Ришарлисон (с пенальти), 88,

    Бразилия: Алисон, Алвес, Силва, Маркиньос, Сандро, Каземиро, Артур, Коутиньо (Милитао, 72), Жезус, Фирмино (Ришарлисон, 75), Эвертон.

    Перу: Гальесе, Абрам, Трауко, Куэва, Герреро, Тапиа (Гозалес, 82), Самбрано, Адвинкула, Каррильо (Поло, 86), Йотун (Руидиас, 78), Флорес.

    Предупреждения: Жезус, 30; Силва, 53; Ришарлисон, 90+1 – Тапия, 49; Самбрано, 68; Адвинкула, 84.

    Удаление: Жезус, 70 – нет.

    Календарь Кубка Америки

    Результаты Кубка Америки

    Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +179

      jengais 1 час назад

      Вот это действительно финал! Интересный и качественный матч, не то что последние финалы ЛЧ и ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +364

      Grizli4G 1 час назад

      Бразильцев с заслуженной победой

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2483

      arzamas 1 час назад

      Хороший финал. Чтоб все были такими.

      1
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      Рейтинг: +216

      vavilon69 1 час назад

      Заслуженная победа БРАЗИЛИИ ! МОЛОДЦЫ !!!!!

      2
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      Рейтинг: +447

      Санёк 17 1 час назад

      Команды Южно Американские на конец поймут,что нельзя играть с плечом,а с головой и с умом

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