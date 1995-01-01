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    Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 00:55
    Главная звезда Кубка Америки.

    Мы привыкли, что сборная Бразилии – это красивые финты, мощные удары и точные пасы. Но вратарь Алисон ломает все стереотипы: всего за пару лет он не просто попал в основу, но и стал настоящим лидером и сборной, и клуба.

    Гол с пенальти, который Алисон пропустил в финале с Перу, стал единственным, пропущенным на турнире. Благодаря мощной игре бразильца его команды выиграли ЛЧ и Кубок Америки всего за полтора года: и за все это время Алисон ни разу не пропускал с игры.

    Его серия длилась с мая

    Она началась еще в «Ливерпуле»: 4 мая «Ливерпуль» не без труда выиграл у «Ньюкасла» со счетом 3:2, последний гол Алисону забил Саломон Рондон. После этого начался ключевой отрезок сезона, и бразилец провел его блестяще.

    На эту серию пришлись ответный матч с «Барселоной» (4:0) и финал ЛЧ (2:0). Причем в матче с «Тоттенхэмом» он сделал сразу 8 сейвов и вытащил кубок для своей команды.

    После этого – все матчи Кубка Америки вплоть до финала. Общая продолжительность – 889 минут.

    Не забывал об уважении к соперникам

    В том числе к конкурентам за собственное место в основе. Речь в первую очередь о Кариусе: немецкий вратарь завалил финал ЛЧ год назад и сразу столкнулся с критикой. Прошлым летом его отправили в аренду, а первый номер (в прямом и переносном смысле) предложили Алисону.

    Но бразилец взял 13 номер, оставив первый свободным на случай возвращения Кариуса. Лишь спустя год Алисон сменит номер: сейчас уже наверняка понятно, что Кариус не вернется в «Ливерпуль».

    Алисон поддерживал Кариуса еще до того, как перешел в «Ливерпуль». Сразу после финала он комментировал ошибки немца так: «Сильно расстроен по поводу того, что произошло с голкипером «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов. Я ему сочувствую».

    Не сразу адаптировался в «Ливере», но не сломался

    Сейчас мы говорим о Алисоне как о человеке, который сыграл 21 матч в сезоне всухую. Но этого мощного достижения могло бы и не быть, если бы он более болезненно воспринимал свои ошибки.

    Например, вот так он ошибался в сентябре в матче с «Лестером»:

    А вот так – с «Манчестер Юнайтед»:

    Подобные ошибки часто бьют по мотивации вратарей: можем вспомнить неудачную серию Игоря Акинфеева или пример с тем же Лорисом Кариусом. Немец провел не самый уверенный сезон в Турции и часто критиковался собственным тренером.

    Кажется, Алисон действительно научился на своих ошибках. Встречайте нового лучшего вратаря современности.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1575

      SarJr 9 минут назад

      Хороший вратарь хорош когда у него есть хорошая защита. И с этим алисону очень повезло, что в ливере, что в Бразилии. Поэтому нельзя говорить что вся эта серия только благодаря ему. Хотя кипер феноменальный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      Grizli4G 1 час назад

      Лучший сезон Алисона

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