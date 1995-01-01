Хм, а Бразилия без Неймара – идеальная команда

В этой сборной прекрасно все.

Бразилия обыграла Аргентину (2:0) и вышла в финал Кубка Америки. После матча Дани Алвес, ставший лучшим игроком этой встречи, сказал важную вещь: «Многие критикуют нашу команду, но мы верим в тренеров, план и нашу работу. Мы полностью сосредоточены на деле. Сейчас пожинаем плоды каждодневного труда».

Алвес прав: 3 года назад Тите стал главным тренером бразильцев. Тогда коуч пообещал, что за пару лет он попробует собрать команду, сравнимую с той, что победила на ЧМ-2002. Результаты: ЧМ-2018 – четвертьфинал, КА-2019 – минимум серебряные медали. Тите сдержал обещание: сейчас в его распоряжении есть идеальная команда. Бразильцы выбили аргентинцев с Кубка Америки в пятый раз подряд и вышли в финал турнира впервые за 12 лет. У этого успеха есть много объяснений, ведь у Бразилии полно джокеров, которые она правильно использует.

Вратарь, который тащит вообще все

Бразилия дошла до финала во много благодаря Алиссону. Он – бог в этом сезоне. О перфомансе кипера лучше всего говорят цифры:

• Алиссон повторил рекорд Эдвина ван дер Сара по числу сейвов в финале ЛЧ – 8. Столько же было и у ван дер Сара в финале-2011, в котором встречались «МЮ» и «Барса». Правда, ван дер Сар пропустил три гола и не стал тогда победителем Лиги чемпионов, а Алиссон – ни одного и забрал себе золотую медаль.

• Еще он стал первым кипером за девять лет, не пропустившим в финале ЛЧ.

• Сейчас его сухая серия достигла пугающей цифры – девять матчей. Он не пропускал голы в играх с «Барсой», «Вулверхэмптоном», «Тоттенхэмом» и в шести матчах Кубка Америки.

• Если переводить в минуты, то Алиссон не пропускает 846 минут подряд.

• За это время Алиссон отбил 32 удара.

С того момента, когда Алиссон пропустил последний гол, он взял «Золотую перчатку» АПЛ (отыграл без пропущенных голов 21 матч – лучший показатель сезона Премьер-лиги), выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, взял первый номер в клубе (осторожно, когда-то с ним дико не везло Кариусу) и дошел со сборной до финала Кубка Америки.

Тренер, который держит слово

В 2016-м Бразилия жестко опозорилась на Кубке Америки. Тогда сборную тренировал Дунга, и при нем бразильцы не вышли из группы с Перу, Эквадором и Гаити. На том турнире Бразилия отлично продемонстрировала слабость своей игровой модели: сборная пропускала каждый второй удар. Если в матче с Гаити это было не особо заметно (итоговый счет – 7:1), то в играх с Перу и Эквадором: а) Бразильцы оба раза проиграли с одним и тем же счетом – 0:1; б) Они ни разу не забили, ударив в створ ворот в двух встречах всего 3 раза.

Первую пресс-конференцию Тите начал с главного: «Да, у меня есть свое видение игры сборной. Я не хочу ни в чем упрекать предыдущий тренерский штаб, но я хотел бы видеть более атакующую игру. Мне хочется, чтобы Бразилия играла в комбинационный футбол, с которым когда-то выигрывала чемпионаты мира».

Тите сдержал обещание. В прошлом году Бразилия дошла до четвертьфинала, где ее выкинули будущие бронзовые призеры – бельгийцы. Сейчас Тите и его команда стали эталоном футбола на Кубке Америки. На этом турнире бразильцы забили больше всех голов – 10 (у ближайших преследователей, которые остались на КА, чилийцев, 6 мячей).

Гол Габи Жезуса в ворота Аргентины – воплощение всех идей Тите. Комбинационная игра, 14 пасов (мяча коснулись все игроки), 50 секунд владения мячом и гол Жезуса, который не забивал за Бразилию в официальных матчах с прошлого лета.

twit text — spivakinho (@spivak_alex) 3 июля 2019 г.

Бразилия взбодрила одного топа, который не в форме

У Габи Жезуса был очень трудный сезон в «Манчестер Сити». В АПЛ он сыграл 29 матчей, но на поле в среднем проводил по 34 минуты. За это время он забил всего 7 голов, и то один – с пенальти. У Жезуса была сухая серия (487 минут), он лечился после травмы задней поверхности бедра – она мучает его примерно всю карьеру. Но, несмотря на все проблемы, Габи все равно получал респекты от Пепа Гвардиолы: «Я верю в Жезуса. Он – хороший форвард. Думаю, через пару лет он выйдет на действительно топовый уровень».

Неизвестно, какую роль бы играл Жезус в этой сборной Бразилии, если бы не травма Неймара. Ней сломался, а нападающий «Сити» получил больше игровой практики: дважды в первых играх вышел на замену, с тех пор Тите стабильно доверяет ему место в основе. И Жезус оправдывает это доверие. В матче с Аргентиной за 80 минут на поле он 51 раз коснулся мяча, забил гол, отдал голевую, сделал 64% точных передач и выполнил три из пяти удачных обводки.

twit text — Superbia Proelia (@SuperbiaProeIia) 3 июля 2019 г.

Все счастливы: Тите, болельщики и сам Жезус. После матча форвард первый вышел к журналистам и с улыбкой заметил: «Каждый должен быть доволен своей игрой и самоотдачей. Вот это и есть сборная Бразилии!».

Лидер, который все еще тусуется в чемпионате Бразилии

Из тех игроков, кто сыграл во всех пяти встречах в составе сборной Бразилии (Дани Алвес, Алиссон, Габи Жезус, Коутиньо, Маркиньос, Тиаго Силва и Фирмино), нападающий Эвертон провел меньше всего минут на поле – всего 253. Но этого хватило ему, чтобы зарекомендовать себя.

Матч с Боливией – 12 минут на поле и гол. Встреча с Перу – играет все 90 минут, забивает и отдает голевую. У самого Эвертона есть только одно объяснение своей удачной игре: «Я просто много работаю и выполняю указания тренерского штаба. Никакого чуда здесь нет».

Классная игра на этом Кубке Америки уже увеличила его трансферную стоимость в два раза. Если до начала турнира он стоил 10 миллионов евро, то теперь – 20.

И сейчас за нападающим «Гремио» есть очередь. По данным Goal, его всерьез рассматривают в качестве усиления «Милан», «Интер», «Ньюкасл», «Эвертон» и «МЮ». Сам игрок в ноябре намекнул, что будет ждать приглашения от «Манчестер Юнайтед». Правда, в потенциальной сделке есть одна проблема. В контракте Эвертона указана сумма отступных – 60 миллионов евро. Цифра, способная отпугнуть любого покупателя.

Ветеран, который все еще в форме

У Дани Алвеса сейчас нет клуба. За сборную он выступает в статусе свободного агента, но это никак не мешает ему зажигать. Он вошел в команду лучших игроков четвертьфинала КА, стал лучшим в матче с Аргентиной. Небольшие статистические факты, подтверждающие уровень Алвеса в этой встрече:

5 раз из 5 обыграл соперника на дриблинге.

Выиграл 100% верховых единоборств (1 из 1).

Сделал 1 перехват.

Отдал 69 передач, 88% – процент точности.

Заблокировал три удара по воротам.

А еще Алвес – это эмоции и такие моменты.

twit text — Muخ (@ahmed_Mu5tar) 3 июля 2019 г.

twit text — B/R Football (@brfootball) 3 июля 2019 г.

twit text — Goal (@goal) 3 июля 2019 г.

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