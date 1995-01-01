Самые дорогие футболисты Кубка Америки. Все вместе стоят более 800 миллионов

Месси, Фирмино и другие селебрити.
Transfermarkt составил сборную из самых дорогих футболистов по своим позициям. Для этого портал выбрал схема 4+2+3+1 и набрал игроков. Получилась команда, способная выиграть любой чемпионат.
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press