12 звезд, которые пропустят Кубок Америки

Такая команда могла бы победить на турнире.

В ночь с 14 на 15 июня стартует Кубок Америки – классный турнир с кучей топовых игроков и команд. Правда, сейчас стало известно, что Копу не приедут много классных игроков. Марсело, Икарди, Неймар – в их числе.

Только взгляните на эту команду мечты. Они бы точно сделали Кубок Америки ярче и интереснее.

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