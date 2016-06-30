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    12 звезд, которые пропустят Кубок Америки


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 21:51
    Такая команда могла бы победить на турнире.

    В ночь с 14 на 15 июня стартует Кубок Америки – классный турнир с кучей топовых игроков и команд. Правда, сейчас стало известно, что Копу не приедут много классных игроков. Марсело, Икарди, Неймар – в их числе.

    Только взгляните на эту команду мечты. Они бы точно сделали Кубок Америки ярче и интереснее.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии4
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      Рейтинг: +260

      Mechanic 1 минуту назад

      бомбардир у вас таблица РФПЛ не правильная ЛОКО второй!!!!!

      0
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      Рейтинг: +647

      Мы ЦСКА 5 минут назад

      Как Без марсело то? 0_о да и Гомез Аргентине явно бы помог!!! тащит аталанту!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4066

      GoldPlayFIFARus9 8 минут назад

      У тренера сборной Бразилии гляжу своя атмосфера...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1802

      Черкизовский Кот 18 минут назад

      Как же всё плохо в Аргентине с вратарями, что за 4 матча ЧМ в составе сборной дебютровали сразу два голкипера! Один из которых к тому же ждал дебюта 13 лет! За год ничего не поменялось в лучшую сторону. У Бразилии наоборот сразу два супер-кипера в составе. PS И ещё обидно за "ЛуЛуЛукаса Моуру". Заслужил!

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    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
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