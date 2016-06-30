Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Неймар провалил сезон: получал травмы, скандалил, почти все проиграл


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 13:45
    Теперь не сыграет на Кубке Америки.

    Бразилия буднично обыграла Катар (2:0) в товарищеском матче, но уже на 21-й минуте потеряла Неймара. Все выглядело плохо еще во время матча, а итог получился еще хуже: Неймар пролетает мимо Кубка Америки из-за разрыва связок голеностопа. Он покидал стадион на костылях.

    Странное время в сборной

    С Неймаром всю весну происходят какие-то беды. Вот и в последние несколько дней все обсуждают его участие в скандале с возможным изнасилованием. Подробнее читайте здесь, но оправдания Неймара такие: его подставили и шантажировали, а с девушкой все было по взаимному согласию.

    Неймара все поддержали, но удар по репутации он получил еще раньше. В мае Неймара лишили капитанской повязки в сборной Бразилии. Вместо него капитаном стал Дани Алвес. Никаких обид вроде бы нет, но авторитет звезды уже не такой мощный.

    На тренировках в сборной над Неймаром иногда издеваются. 19-летний Вевертон без проблем прокинул ему мяч между ног. Потом получил удар от Неймара, но все равно остался доволен. Теперь представьте, что такой же юнец попробует провернуть это с Роналду или Месси.

    «Неймар пропустит Кубок Америки, потому что не готов психологически. Либо просто не приедет, либо попросит отпустить его из сборной. Если бы у меня было 10 фишек, то поставил бы на это все», – говорил за день до игры с Катаром вице-президент Конфедерации футбола Бразилии Франсиско Новелетто.

    Он будто знал, что с Неймаром что-то произойдет, хотя на это указывали и другие события. Одну из тренировок Неймар завершил досрочно с подозрением на травму, но все оказалось не так серьезно. Его постепенно подводили к Кубку Америки, который должен был затмить слабый сезон в «ПСЖ».

    «ПСЖ» проиграл ЛЧ. Неймар лечился

    В Лиге 1 «ПСЖ» можно было объявлять чемпионом уже к середине сезона. Команда забила во всех матчах, на новый уровень вышел Мбаппе. Неймар тоже был хорош: за 17 матчей в чемпионате Франции он выдал 15 голов и 8 голевых передач. Статистика веселая, но Неймар сыграл меньше половины игр.

    «Хочу выиграть все турниры, особенно Лигу чемпионов. Понимаю, что сложно, но наша команда может это сделать. Нужно только подготовиться физически и тактически», – рассказывал Неймар. Через день после выхода его интервью Неймар уже лежал с травмой. Он получил рецидив травмы пятой плюсневой кости – той самой, из-за которой он уже вылетал год назад.

    Самый ужасный результат травмы Неймара – поражение «ПСЖ» от «МЮ» в Лиге чемпионов. После игры бразилец забегал в судейскую, за что получил трехматчевую дисквалификацию на еврокубки. Еще с Неймаром «ПСЖ» вылетел из Кубка французской лиги, где проиграл «Генгаму». Уже с Неймаром Париж проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции.

    Сам Неймар еще и ударил болельщика после финала Кубка Франции – за это ему тоже дали бан на три матча. Неймар потерял роль капитана в сборной, испортил репутацию и здоровье, выиграл всего один трофей. Это слишком слабо для сезона с грандиозными целями на все турниры.

    Космический гол Неймара в Лиге чемпионов. Он уложил вратаря еще до удара

    Неймар забил роскошный гол и установил громкий рекорд

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru