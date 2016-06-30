Неймар провалил сезон: получал травмы, скандалил, почти все проиграл

Теперь не сыграет на Кубке Америки.

Бразилия буднично обыграла Катар (2:0) в товарищеском матче, но уже на 21-й минуте потеряла Неймара. Все выглядело плохо еще во время матча, а итог получился еще хуже: Неймар пролетает мимо Кубка Америки из-за разрыва связок голеностопа. Он покидал стадион на костылях.

twit text — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 6 июня 2019 г.

Странное время в сборной

С Неймаром всю весну происходят какие-то беды. Вот и в последние несколько дней все обсуждают его участие в скандале с возможным изнасилованием. Подробнее читайте здесь, но оправдания Неймара такие: его подставили и шантажировали, а с девушкой все было по взаимному согласию.

Неймара все поддержали, но удар по репутации он получил еще раньше. В мае Неймара лишили капитанской повязки в сборной Бразилии. Вместо него капитаном стал Дани Алвес. Никаких обид вроде бы нет, но авторитет звезды уже не такой мощный.

На тренировках в сборной над Неймаром иногда издеваются. 19-летний Вевертон без проблем прокинул ему мяч между ног. Потом получил удар от Неймара, но все равно остался доволен. Теперь представьте, что такой же юнец попробует провернуть это с Роналду или Месси.

twit text — Cleansheet (@Cleansheet) 29 мая 2019 г.

«Неймар пропустит Кубок Америки, потому что не готов психологически. Либо просто не приедет, либо попросит отпустить его из сборной. Если бы у меня было 10 фишек, то поставил бы на это все», – говорил за день до игры с Катаром вице-президент Конфедерации футбола Бразилии Франсиско Новелетто.

Он будто знал, что с Неймаром что-то произойдет, хотя на это указывали и другие события. Одну из тренировок Неймар завершил досрочно с подозрением на травму, но все оказалось не так серьезно. Его постепенно подводили к Кубку Америки, который должен был затмить слабый сезон в «ПСЖ».

«ПСЖ» проиграл ЛЧ. Неймар лечился

В Лиге 1 «ПСЖ» можно было объявлять чемпионом уже к середине сезона. Команда забила во всех матчах, на новый уровень вышел Мбаппе. Неймар тоже был хорош: за 17 матчей в чемпионате Франции он выдал 15 голов и 8 голевых передач. Статистика веселая, но Неймар сыграл меньше половины игр.

«Хочу выиграть все турниры, особенно Лигу чемпионов. Понимаю, что сложно, но наша команда может это сделать. Нужно только подготовиться физически и тактически», – рассказывал Неймар. Через день после выхода его интервью Неймар уже лежал с травмой. Он получил рецидив травмы пятой плюсневой кости – той самой, из-за которой он уже вылетал год назад.

Самый ужасный результат травмы Неймара – поражение «ПСЖ» от «МЮ» в Лиге чемпионов. После игры бразилец забегал в судейскую, за что получил трехматчевую дисквалификацию на еврокубки. Еще с Неймаром «ПСЖ» вылетел из Кубка французской лиги, где проиграл «Генгаму». Уже с Неймаром Париж проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции.

Сам Неймар еще и ударил болельщика после финала Кубка Франции – за это ему тоже дали бан на три матча. Неймар потерял роль капитана в сборной, испортил репутацию и здоровье, выиграл всего один трофей. Это слишком слабо для сезона с грандиозными целями на все турниры.

Космический гол Неймара в Лиге чемпионов. Он уложил вратаря еще до удара

Неймар забил роскошный гол и установил громкий рекорд