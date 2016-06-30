Неймар не сыграет на Кубке Америки-2019

Ура, хоть играть командой начнут, а не на этого понтореза играть и пиарить его, да и не будет симулек уровня Оскара
Нападающий сборной Бразилии Неймар прошел медобследование в связи с травмой, полученной в товарищеском матче с Катаром.
У футболиста диагностирован разрыв связок правого голеностопа. Сроки его восстановления пока неизвестны, однако он точно пропустит Кубок Америки-2019, который стартует 14 июня.
Тренерский штаб сборной Бразилии приступает к поиску замены для форварда.
Неймар получил травму голеностопа. Футболист покидал стадион на костылях