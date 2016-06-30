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    Неймар не сыграет на Кубке Америки-2019

    Нападающий сборной Бразилии Неймар прошел медобследование в связи с травмой, полученной в товарищеском матче с Катаром.

    У футболиста диагностирован разрыв связок правого голеностопа. Сроки его восстановления пока неизвестны, однако он точно пропустит Кубок Америки-2019, который стартует 14 июня.

    Тренерский штаб сборной Бразилии приступает к поиску замены для форварда.

    Неймар получил травму голеностопа. Футболист покидал стадион на костылях

    Источник: Официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6033

      Skull_Boy 13 минут назад

      Ура, хоть играть командой начнут, а не на этого понтореза играть и пиарить его, да и не будет симулек уровня Оскара

      0
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      Рейтинг: +1174

      ItalianFootball 52 минуты назад

      Молодцом!

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