Неймар не сыграет на Кубке Америки-2019

Нападающий сборной Бразилии Неймар прошел медобследование в связи с травмой, полученной в товарищеском матче с Катаром.

У футболиста диагностирован разрыв связок правого голеностопа. Сроки его восстановления пока неизвестны, однако он точно пропустит Кубок Америки-2019, который стартует 14 июня.

Тренерский штаб сборной Бразилии приступает к поиску замены для форварда.

Неймар получил травму голеностопа. Футболист покидал стадион на костылях