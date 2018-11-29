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    Неймар забил роскошный гол и установил громкий рекорд


    1
    Голосов: 5
    29.11.2018 00:19
    Главному матчу дня – красивый мяч и отличное достижение.

    Топ-событие вечера: суперматч в Париже, где «ПСЖ» сражается с «Ливерпулем», пока «Наполи» спокойно укатывает «Црвену Звезду» в параллельной инре. Ничья во Франции – не убийственный результат для обоих соперников, но победа им желательна гораздо больше. И чуть нужнее она парижанам, все-таки на очко они отставали перед пятым туром, а в последнем придется ехать в кипящую Сербию.

    Первый тайм «ПСЖ» выиграл 2:1: счет открыл Бернат, удвоил – Неймар, а Милнер реализовал пенальти. Самым красивым событием этого отрезка стал забитый мяч Неймара. «ПСЖ» провел образцовую контратаку: с помощью трех умных пасов добрался от своей штрафной до чужой, где по разу мяча коснулись Мбаппе, Кавани и Неймар. Шикарнейший гол, мечта многих тренеров, налаживающих контригру. Это и правда фантастика.

    Теперь Неймар – главный бразильский бомбардир в истории Лиги чемпионов. До этого матча он шел вровень с Кака, у обоих футболистов было по 30 мячей.

    А вот как выглядит пятерка главных бразильских голеадоров в Лиге чемпионов:

    • Элбер – 24

    • Жардел – 25

    • Ривалдо – 27

    • Кака – 30

    • Неймар – 31

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 1 Голосов: 5
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 декабря 2018, 03:54

      я бы сказал пас его на ход был действительно роскошный, а гол ,скажем так: очень неплохой

      4
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 29 ноября 2018, 11:52

      красивый гол однозначно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 29 ноября 2018, 03:05

      Что-то Жуниньо Пернамбукано нет в списке. И Рональдиньо только на картинке.

      1
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      ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > vick-north-west 29 ноября 2018, 20:11

      разве у Жуниньо в лч свыше 24 голов? я конечно их помню точно штук 10-15 =) но вот статистику чет нигде надыбать не смог

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      23ToR23 29 ноября 2018, 02:22

      Ну как хорошая атака троих лидеров.

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 29 ноября 2018, 00:53

      чет дефолтный гол какой то, попробуйте еще выбрать роскошный гол

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 29 ноября 2018, 00:33

      вы уверены в том, что знаете, как выглядит роскошный гол?

      6
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Gothic_Spirit 29 ноября 2018, 01:45

      контратака, хорошая, но сам гол ( добивание в пустые ворота) явно ШЕДЕВРОМ не назвать=))

      1
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    11