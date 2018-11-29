Неймар забил роскошный гол и установил громкий рекорд

Главному матчу дня – красивый мяч и отличное достижение.

Топ-событие вечера: суперматч в Париже, где «ПСЖ» сражается с «Ливерпулем», пока «Наполи» спокойно укатывает «Црвену Звезду» в параллельной инре. Ничья во Франции – не убийственный результат для обоих соперников, но победа им желательна гораздо больше. И чуть нужнее она парижанам, все-таки на очко они отставали перед пятым туром, а в последнем придется ехать в кипящую Сербию.

Первый тайм «ПСЖ» выиграл 2:1: счет открыл Бернат, удвоил – Неймар, а Милнер реализовал пенальти. Самым красивым событием этого отрезка стал забитый мяч Неймара. «ПСЖ» провел образцовую контратаку: с помощью трех умных пасов добрался от своей штрафной до чужой, где по разу мяча коснулись Мбаппе, Кавани и Неймар. Шикарнейший гол, мечта многих тренеров, налаживающих контригру. Это и правда фантастика.

Теперь Неймар – главный бразильский бомбардир в истории Лиги чемпионов. До этого матча он шел вровень с Кака, у обоих футболистов было по 30 мячей.

А вот как выглядит пятерка главных бразильских голеадоров в Лиге чемпионов:

• Элбер – 24

• Жардел – 25

• Ривалдо – 27

• Кака – 30

• Неймар – 31