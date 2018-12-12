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    Космический гол Неймара в Лиге чемпионов. Он уложил вратаря еще до удара


    3
    Голосов: 7
    12.12.2018 00:15
    И побил еще пару рекордов.

    «Црвена Звезда» почти не проигрывает дома, но против такого «ПСЖ» очень сложно устоять. Уже в первом тайме парижане забили два мяча и сняли почти все сомнения о выходе из группы. Отличились звездные Кавани и Неймар, но гол бразильца вышел особенно крутым. Учитывайте, что он не играл почти две недели и едва восстановился к Лиге чемпионов.

    C момента начала карьеры в «ПСЖ» Неймар поучаствовал уже в 16-ти голах «ПСЖ» за 13 матчей Лиги чемпионов, а в этой встрече отдал еще и голевую передачу. Это больше, чем любой другой игрок команды. Всего у Неймара уже 32 гола в ЛЧ – по этому показателю он обошел Ривалдо (31).

    «ПСЖ» выиграл у «Црвены Звезды со счетом 4:1. В параллельном матче «Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Наполи» и вышел со второго места. Это было очень круто!

    Французы жестко бастуют против цен на бензин. Футбол это тоже сильно задело

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6003

      AtticusFinch 12 декабря 2018, 22:10

      Насмешили...

      0
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      Рейтинг: +31

      санкус 12 декабря 2018, 11:43

      Салах забил и то красивше

      0
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      Рейтинг: +31

      санкус 12 декабря 2018, 11:42

      Вопрос а где космос ? самый точный !!! Гол самый что не есть обычный !!! Извините у меня еще вопрос , а как должен забивать игрок который стоит больше 200 миллионов ? пыром что ли. Вот еслиб так забил игрок второй лиги вот тут бы порадовались а здесь ? стандартная ситуация

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 декабря 2018, 04:00

      а где космос

      1
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      ...
      Рейтинг: +301

      23igkra > giluxa1963 12 декабря 2018, 10:00

      только в заголовке

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