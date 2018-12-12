Космический гол Неймара в Лиге чемпионов. Он уложил вратаря еще до удара

«Црвена Звезда» почти не проигрывает дома, но против такого «ПСЖ» очень сложно устоять. Уже в первом тайме парижане забили два мяча и сняли почти все сомнения о выходе из группы. Отличились звездные Кавани и Неймар, но гол бразильца вышел особенно крутым. Учитывайте, что он не играл почти две недели и едва восстановился к Лиге чемпионов.

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C момента начала карьеры в «ПСЖ» Неймар поучаствовал уже в 16-ти голах «ПСЖ» за 13 матчей Лиги чемпионов, а в этой встрече отдал еще и голевую передачу. Это больше, чем любой другой игрок команды. Всего у Неймара уже 32 гола в ЛЧ – по этому показателю он обошел Ривалдо (31).

«ПСЖ» выиграл у «Црвены Звезды со счетом 4:1. В параллельном матче «Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Наполи» и вышел со второго места. Это было очень круто!

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