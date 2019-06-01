Неймара обвиняют в изнасиловании, он в шоке: сделал обращение, показал переписку

Футболиста шантажировали за несколько дней до обвинения.

Подготовка Неймара к стартующему через 12 дней Кубку Америки проходит более нервно, чем обычно. По данным UOL Esporte, 31 мая в полицию Сан-Паулу обратилась девушка и написала заявление на футболиста, обвинив его в изнасиловании.

Как все происходило по версии источника UOL Esporte:

• Неймар познакомился с девушкой через инстаграм. Она проживает в Бразилии, ее имя держится в секрете.

• По словам девушки, друг Неймара по имени Галло купил ей билеты в Париж и забронировал номер в отеле.

• 15 мая они должны были встретиться. Она сообщила, что примерно в восемь часов вечера Неймар прибыл в отель пьяным.

• По ее словам, они трогали друг друга, но затем Неймар стал агрессивным и совершил половой акт без ее согласия.

• Девушка вернулась в Бразилию 17 мая, но не обратилась в полицию раньше, поскольку была сильно напугана.

• Отель Sofitel Paris Arc Du Triomphe, где она проживала, расположен в полукилометре от Триумфальной арки. Вот так он выглядит:

«Ситуация тяжелая, – заявил отец Неймара. – Если не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать. Мы покажем переписку сына с ней, если это понадобится».

Понадобилось довольно быстро. Неймар записал семиминутное обращение в инстаграме – высветил переписку между ними и показал, что эта девушка несколько месяцев отправляла ему интимные фото.

«Произошедшее в тот день – отношения между мужчиной и женщиной, то, что происходит во всех парах. На следующий день ничего не случилось, мы продолжили переписываться. Кто знает меня и мой характер, знают и то, что я никогда не стал бы делать подобное. Это была ловушка, и я в нее попал. Это станет уроком. Есть люди, которые хотят извлечь свою выгоду и вымогать что-то. Очень грустно и больно», – сказал Неймар.

Позже появилось заявление на официальном сайте Неймара, где сообщается, что футболист также был жертвой попытки вымогательства, которая была совершена адвокатом из Сан-Паулу. Тот заявил, что представляет интерес предполагаемой жертвы.

Год складывается для бразильца непросто. Неймар получил травму, из-за которой не смог помочь «ПСЖ» в матчах с «МЮ», шокирующим был вылет в 1/8 финала ЛЧ, сам футболист получил дисквалификацию за оскорбление арбитра. Три матча бана и в домашней лиге – за то, что ударил фаната после проигранного «Ренну» финала Кубка Франции. А еще он перестал быть капитаном сборной Бразилии. Теперь новый негатив – обвинения в изнасиловании.

Сейчас Неймар готовится к старту Кубка Америки-2019, который пройдет с 14 июня по 7 июля. Турнир состоится в Бразилии и будет открыт матчем против Боливии. Кроме того, бразильцы сыграют в группе с Венесуэлой и Перу. Ранее Неймар выступал на двух Кубках Америки, но успеха не добился: в 2011-м и 2015-м Бразилия с ним вылетала от Парагвая в четвертьфиналах в серии пенальти.