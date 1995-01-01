Суарес просил арбитра назначить пенальти за игру соперника рукой. Но это делал вратарь

Курьезный эпизод.

В заключительном туре группы C на Кубке Америки Уругвай обыграл Чили с минимальным счетом. Единственный гол забил Кавани на 82-й минуте.

К 22-й минуте с победителем было ничего не ясно, и нападающий Уругвая Луис Суарес цеплялся за каждый момент, чтобы забить гол. Форвард «Барсы» вышел практически один на один с вратарем, но Ариас успел вернуться и отбить мяч на угловой.

Суарес среагировал на игру вратаря рукой и начал сигнализировать об этом арбитру, но спустя несколько секунд схватился за голову.

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