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    Суарес просил арбитра назначить пенальти за игру соперника рукой. Но это делал вратарь


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    Голосов: 2
    Сегодня, 13:59
    Курьезный эпизод.

    В заключительном туре группы C на Кубке Америки Уругвай обыграл Чили с минимальным счетом. Единственный гол забил Кавани на 82-й минуте.

    К 22-й минуте с победителем было ничего не ясно, и нападающий Уругвая Луис Суарес цеплялся за каждый момент, чтобы забить гол. Форвард «Барсы» вышел практически один на один с вратарем, но Ариас успел вернуться и отбить мяч на угловой.

    Суарес среагировал на игру вратаря рукой и начал сигнализировать об этом арбитру, но спустя несколько секунд схватился за голову.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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