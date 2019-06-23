Жаркий вечер в Кубке Америки: Колумбия все еще безупречна, а новый герой Аргентины вывел команду в плей-офф

Четвертьфиналы уже совсем скоро.

Вслед за группой А мы наконец узнали расклады и в группе В Кубка Америки. Колумбия обыграла Парагвай (1:0), а Аргентина – Катар (2:0). Вот как команды расположились по итогам группового этапа:

Колумбия – 9 очков Аргентина – 4 очка Парагвай – 2 очка Катар – 1 очко

Первые две сборные, Колумбия и Аргентина, вышли в плей-офф напрямую. Из трех команд, занявших третье место в своих группах, две также пройдут дальше. Сейчас в эту тройку точно входят Перу (4 очка, и уже наверняка пройдет дальше) и Парагвай (2 очка). Из группы С третье место займет Япония, Эквадор или Уругвай.

Колумбия пока идет без ошибок

Колумбийцы лишь раз в своей истории выигрывали Копу: в 2001 году на домашнем турнире. С тех пор они не доходили до медалей вплоть до предыдущего розыгрыша Кубка Америки, где они заняли третье место.

Уже тогда колумбийцы выглядели очень неплохо, проиграв в полуфинале только Чили, будущему победителю турнира. Но тогда команде явно не хватало стабильности: можно вспомнить поражение от Коста Рики со счетом 3:2 на групповом этапе, из-за которого команда не смогла занять первое место в группе.

Сейчас все выглядит хорошо. Команда Карлуша Кейруша выиграла три матча из трех и сыграет в плей-офф со второй командой группы С: на этом месте могут оказаться Чили, Уругвай или Япония.

При этом первое место колумбийцам было гарантировано независимо от исхода тура, но даже без лишней мотивации проблем не возникло.

Аргентину вытащил Лаутаро Мартинес. Но не спешите его хвалить

Десятка «Интера» выглядит очень мощно в матчах за сборную: за последние пять игр за национальную команду он забивал четырежды.

С Катаром Мартинес открыл счет уже на четвертой минуте и в целом был полезен команде не меньше Месси. Но подобные сравнения приводят к неправильным выводам.

• Во-первых, Мартинес очень нестабилен. Ничейный матч с Парагваем он провел откровенно плохо, не сумев нанести ни одного удара в створ за 70 минут.

• Во-вторых, он пока не стал стабильным игроком основе даже в «Интере». Несмотря на не самый удачный сезон Мауро Икарди, Мартинесу удавались лишь отдельные матчи, а в большинстве он был незаметен.

• В-третьих, два из этих четырех голов за сборную он забил в товарищеском матче. Для нападающего намного важнее справляться с прессингом в официальных матчах с сильными соперниками.

Но даже с учетом этого, нападение аргентинцев выглядит небезнадежным даже с учетом потенциального ухода Месси. Чего не скажешь о защите.

Барриос почти не играл: его поберегли до четвертьфиналов

Всех, кто смотрит Кубок Америки, сильно впечатлила статистика полузащитника «Зенита» с Аргентиной. Тогда он выиграл 58% единоборств и сделал 14 подборов и отборов за матч.

Особенно круто смотрелась его игра против Месси: Барриос, который до этого года даже ни разу не играл в Европе, очень смело шел на Лео и несколько раз уверенно лишал его мяча.

В конце матча тем не менее он получил повреждение: оно не помешало ему восстановиться к матчу с Катаром, но явно стало одной из причин, почему сегодня он вышел только на 84 минуте.

Первое место в группе уже гарантировано, но Барриос еще точно поможет Колумбии в плей-офф.

Следующий соперник Аргентины – Венесуэла

В отличие от колумбийцев, Аргентина уже точно знает своего соперника в четвертьфинале. Венесуэла заняла второе место в группе А, но пока не успела раскрыть свой потенциал.

На счету команды победа над Боливией (3:1) и две ничьи: с Перу (0:0) и Бразилией (0:0). При этом бразильцы дважды забивали, но оба мяча не засчитали.

За всю историю Кубка Америки Венесуэла ни разу не побеждала в турнире. Лучший результат команды – четвертое место в 2011 году. В 2016-м Венесуэла тоже вышла в четвертьфинал, но вылетела как раз от Аргентины: счет был 4:1.

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