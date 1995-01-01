Аргентина шумно готовилась к Копа Америка, но проиграла уже в первом матче. Впервые за 40 лет

Боль и разочарование.

Сборная Аргентины сыграла первый матч на Копа Америка, и сразу проиграла Колумбии (0:2). Несмотря на отсутствие трофеев за последние годы, сборная Аргентина успешно играет на этом турнире. В последний раз они проигрывали матч Копы в 2007 году: во всех последующих розыгрышах Аргентину выбивали только в серии пенальти. А дебютный матч турнира команда не проигрывала с 1979 года.

Теперь Аргентину уже точно нельзя считать фаворитом. Хотя перед турниром команда делала все, чтобы привлечь к себе внимание.

Провели собственный турнир. И выиграли его

Неделю назад вы могли видеть заголовки «Месси выиграл первый трофей с Аргентиной». В каком-то смысле это действительно так: товарищеский матч со сборной Никарагуа провели под вывеской «Кубок Сан Хуан», а после завершения матча вручили аргентинцам реальный трофей.

Аргентина выиграла 5:1: дважды забивали Месси и Лаутаро Мартинес, один раз – Роберто Перейра. На фото после матча капитан Аргентины выглядел очень неловко: это решение с товарищеским трофеем, кажется, вообще никто не понял.

¡ARGENTINA SE QUEDA CON LA COPA SAN JUAN!



FINAL | FT. Argentina 5-1 Nicaragua.



Con dobletes de Messi y Lautaro Martínez y gol de Pereyra, la Albiceleste derrotó a Nicaragua y consiguieron el trofeo en partido amistoso. Juan Barrera hizo el tanto visitante. pic.twitter.com/9b2WoqusXf — Deportes Total (@DeportesTotal8) 8 июня 2019 г.

Месси дал большое интервью о сборной

Лионель редко дает интервью, но в этот раз сделал исключение. Он много говорил о поражениях в финалах со сборной и о своей мечте.

«Я бы хотел завершить карьеру, выиграв что-нибудь с Аргентиной. Или, по крайней мере, попытаться столько раз, сколько я могу. Такова жизнь: ты падаешь, но должен вставать, чтобы бороться за свою мечту».

Но уверенности перед этим турниром там не было: «Сегодня наша команда меняется. Вызваны парни без большого опыта, а у нас слишком мало матчей для подготовки. При этом мы попали в сильную группу, где все хотят победить».

Легенда аргентинской сборной Сесар Менотти уверен, что Месси будет нелегко и в этот раз: после Лиги чемпионов капитан приехал в сборную с огромным эмоциональным грузом и усталостью.

«Меня пугает, что Месси продолжает играть, несмотря на усталость. По нему видно, сколько ответственности на него возложено, какой огромный эмоциональный багаж он тянет за собой».

На Копу вызвали странный состав

Во-первых, сразу бросаются в глаза Милтон Каско и Матиас Суарес из «Ривер Плейта». Обоим 31 год, и на двоих они сыграли за сборную лишь пять матчей. Каско всю карьеру провел в Аргентине, а Суарес долго играл в «Андерлехте», но уже три года назад вернулся заканчивать в Аргентину.

Новых лиц вообще очень много. Меньше 5 матчей за Аргентину сыграли вратари Марчесин и Муссо, защитники Фойт и Саравиа и полузащитники Писарро и Родригес. Самый молодой из них – Хуан Фойт из «Тоттенхэма» (21 год), все остальные старше 25.

При этом в сборную из расширенного списка не попали Мауро Икарди, Анхель Корреа, Эрик Ламела, Мануэль Лансини и Габриэль Меркадо.

Что дальше?

У Аргентины остались два соперника в группе: Парагвай и Катар. Они пока не играли между собой, но очевидным фаворитом кажется южноамериканская сборная.

Приглашенные команды традиционно плохо выступают на Копе. За всю историю они ни разу не выигрывали турнир, хотя эта практика существует с 1993 года, а среди гостей были такие команды как Мексика и США.

Матч между Парагваем и Катаром состоится уже сегодня, в 22:00 по Москве. Аргентина встретится с Парагваем 20 июня, а с Катаром – 23-го.

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